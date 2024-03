SP realiza semana de atividades musicais e educativas em homenagem ao Dia da Mulher

Entre os dias 4 e 9 de março, a Escola de Música do Estado de São Paulo – Emesp Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, realiza a Semana Elas & Delas 2024. Com uma série de atividades artísticas e educativas no período, gratuitas e abertas ao público na sede da escola, o intuito é homenagear o Dia da Mulher, celebrando a criatividade feminina e o papel fundamental das mulheres na música e nas artes.

O evento contará com apresentações e palestras que valorizam a contribuição de compositoras e intérpretes — com a presença de várias artistas —, assim como debates e oficinas que visam discutir temas como representatividade e violência contra a mulher. Dessa forma, pretende-se oferecer oportunidades valiosas de aprendizado e inspiração para as alunas e os alunos da EMESP Tom Jobim, incentivando a diversidade de vozes e perspectivas em um ambiente inclusivo e enriquecedor de formação musical.

Confira a seguir a programação:

4 de março – segunda

13h30 | Abertura da Semana EMESP Elas/Delas

13h45 | Recital: Canto e Piano – Compositoras do século XVIII ao XX

Marília Vargas (canto) e Michiko Licciardi (piano)

16h30 | Apresentação: Trio Que Chora

Marta Ozzeti (flauta), Rosana Bergamasco (violão 7 cordas) e Cassia Maria (percussão)

18h30 | Apresentação: Jazzmin’s Big Band

Formada por mulheres, professoras e alunas da Emesp Tom Jobim

Elenco: Marta Ozzetti (flautas), Laís Francischinelli, (clarinete), Fabrícia Medeiros (clarinete, clarone), Paula Valente (sax alto, soprano e flauta), Beatriz Pacheco (sax alto), Taís Cavalcanti (sax tenor), Mayara Almeida (sax tenor), Isabelle Menegasse (trompa), Grazi Pizani (trompete e flugel), Estefane Santos (trompete e flugel), Cindy Borgani e Luana Maele (trombones), Carol Oliveira (vibrafone/percussão), Lis de Carvalho (piano), Gabi Gonzalez (guitarra e violão), Gê Côrtes (baixo elétrico e acústico) e Priscila Brigante (bateria)

5 de março – terça

14h30 | Palestra e Recital: Obras de E. Katunda, G. Marcondes e Clarisse Leite

Iracele Livero (piano)

16h | Palestra: Mulheres Líricas Negras

Edna D’Oliveira (cantora lírica e professora da Emesp Tom Jobim)

17h30 | Recital: Compositoras do Barroco

Concerto dos estudantes de Canto Barroco com obras de compositoras do Sec. XVII e XVIII (Elisabeth Jacquet de la Guerre, Francesa e Settimia Caccini e Barbara Strozzi)

6 de março– quarta-feira

14h40 |Violência contra a mulher – Precisamos conversar sobre isso

Coletivo Tamo Juntas (Rafaela Nepomuceno)

16h – Recital de piano, com Horácio Gouveia e alunas

7 de março – quinta-feira

12h/13h – Recital Clara Schumann – Piano Trio Op.17

Helena Picazzio – Violino

Bruno William – Violoncelo

Liliane Kans – Piano

13h – Trio Lidris – Obras de Lea Freire e Chiquinha Gonzaga

Toninho Ferragutti, Adriana Schincariol Vercellino, Adriana Lombardi e Liliana Chiriac

14h – Apresentação de Violoncelo e Vibrafone – Obra de Caroline Shaw (EUA)

Márcia Fernandes e Vânia Bock

Marcia Fernandes (Percussão) Vana Bock (Violoncelo)

14h30 – Homenagem a Renata Montanari – Apresentação de quarteto e mesa redonda

Lis Helena, piano; Gê Cortes, contrabaixo; Rui Saleme, guitarra; Beto Caldas, bateria; Camila Bomfim, mediação

16h – Apresentação Coros de Ciclos – Obras de Yara Campos e Esther Scliar

8 de março – sexta-feira

12h30 – Apresentação de professoras da Emesp Tom Jobim

Iracele Livero, piano / Helena Piccazio, violino / Meryelle Maciente, violoncelo / Luiza Aquino Salles, piano

14h30 – Concerto do Grupo Contemporâneo, percussão e flauta – Obras de Valéria Bonafé e Caroline Shaw; improvisos

9 de março – sábado

10h – O que tem dentro da sua caixa?

(atividade com foco para as famílias, com participação do Coletivo De Mãos Dadas e Serviço Social da Emesp Tom Jobim)

11h – Apresentação Coros de 1º Ciclos – Obras de Yara Campos e Esther Scliar

13h30 – Violência contra a mulher – Precisamos conversar sobre isso

Coletivo Tamo Juntas (Rafaela Nepomuceno)