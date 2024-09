SP realiza roadshow na Alemanha para atrair investimento estrangeiro

Começa nesta terça-feira (3) o Doing Bussiness in São Paulo, um roadshow organizado pela InvestSP – agência de promoção de investimentos do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) – para atrair investimento estrangeiro para São Paulo.

Até o dia 12, a equipe do escritório da InvestSP na Europa irá percorrer seis cidades e regiões alemãs para apresentar oportunidades de negócios em São Paulo. O roadshow passará por: Hamburgo, Ruhr, Frankfurt, região de Stuttgart, Karlsruhe e Munique/Alta Baviera. Os encontros acontecerão nas câmaras de indústria e comércio de cada localidade e contarão com apoio, por exemplo, dos consulados do Brasil em Munique e em Frankfurt e da Embaixada do Brasil em Berlim.

Também será apresentado um panorama geral de São Paulo, com foco em temas como economia, regulação e infraestrutura, além de vantagens logísticas, ambientais e de acesso a insumos e mão-de-obra, por exemplo, que fazem do estado o melhor destino para investimentos privados na América Latina.

“São Paulo e Alemanha têm uma série de interesses em comum, em áreas como indústria e infraestrutura, por exemplo, além da transição energética, uma das prioridades de São Paulo, atualmente, e que na Europa é liderada pelos alemães. O roadshow será fundamental para reafirmar esse alinhamento e atrair novos investimentos para o Estado”, diz o diretor do escritório da InvestSP em Munique, Fernando Fritz.

A Alemanha é o 4º maior parceiro comercial de São Paulo, atrás, apenas, de Estados Unidos, China e Argentina. Entre janeiro e julho, a corrente de comércio (exportações + importações) entre o Estado e o país europeu chegou a US$ 4,3 bilhões. Até por isso, a InvestSP conta um guia, em inglês e alemão, para auxiliar europeus que querem fazer negócios no Estado.

Escritórios Internacionais

A InvestSP conta com quatro escritórios internacionais que cobrem praticamente o mundo todo e atuam não apenas para atrair investimento estrangeiro para São Paulo, mas, também, para abrir espaço para empresas paulistas que querem acessar o mercado internacional. Além da unidade de Munique, que atende a Europa, há outras em Xangai (Ásia), Nova York (América do Norte) e Dubai (Oriente Médio e Norte da África).

Desde 2023, os escritórios já realizaram pelo menos 50 missões empresariais e institucionais voltadas para áreas como infraestrutura, tecnologia, transição energética, cultura e economia criativa, que levaram mais de 150 empresas paulistas para fazer negócios lá fora. Para mais informações, clique aqui.