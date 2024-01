SP realiza processo seletivo para as últimas 250 vagas para o Carnaval de Rua

A Prefeitura de São Paulo, por meio da unidade central do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo realiza nesta terça-feira (23) o processo seletivo para preenchimento das últimas 250 vagas para fiscal de atividades urbanas. Estas oportunidades temporárias integram o evento Contrata SP – Carnaval, um mutirão voltado para a empregabilidade. O atendimento ocorre das 8h às 17h, na avenida Rio Branco, 252, sendo necessário atender aos requisitos do perfil exigido e estar com toda a documentação válida para aprovação no ato da entrega.

As oportunidades englobam todas as regiões da capital paulista e o período de trabalho está programado para ocorrer entre os dias 2 e 18 de fevereiro, com escala a ser combinada. A remuneração diária é de R$120, mais R$30 para alimentação e vale-transporte de ida e volta. Os candidatos escolhidos desempenharam suas funções em conjunto com as equipes da Prefeitura de São Paulo, focando na fiscalização do comércio ambulante na cidade.

“Considerando o Carnaval como uma das maiores celebrações de rua do país, optamos por estender o período de seleção, buscando ampliar ainda mais as oportunidades durante essa temporada. A empresa selecionadora estará novamente no Cate com sua equipe de recursos humanos, o que facilita para o trabalhador que terá o processo completo dentro da unidade”, avalia a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Aprovação

Mais de 700 pessoas já garantiram a vaga de fiscal de atividades urbanas na seleção realizada nas últimas semanas. Quem ainda busca conquistar a oportunidade não precisa comprovar experiência na função, apenas ter completado o ensino fundamental e, como requisito, possuir aparelho celular, meio que será usado para comunicação com os selecionados e preenchimento de formulários da empresa. Os selecionados irão receber o pagamento via Pix.

Serviço

Contrata SP – Carnaval

Dia: 23 de janeiro

Horários: 8h às 17h

Local: Cate Central – avenida Rio Branco, 252

Perfil:

Maior de 18 anos

Sexo masculino

Sem experiência

Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

Possuir aparelho celular

RG

CPF

Carteira de trabalho (pode ser o modelo digital)

Comprovante de residência (somente moradores da Capital serão selecionados)

Título de eleitor

Certificado de reservista ou dispensa militar (para homens)

CPF de filhos menores de 14 anos (se tiver)