SP realiza o Poupatempo do Exportador para incentivar exportações de empresas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e a InvestSP – agência de promoção de investimentos do Governo de São Paulo, vinculada à pasta – realizam, no dia 13 de novembro, a 11ª edição do Poupatempo do Exportador. Em 2024, o evento será presencial e, pela primeira vez, acontecerá na sede da SDE, na zona oeste de São Paulo. O objeto é criar oportunidades de negócios e aproximar empreendedores, possíveis clientes e parceiros, prestadores de serviços e o poder público para ampliar as exportações do estado de São Paulo, incluindo produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte.

“Garantir um ambiente de negócios favorável e promover o aumento das exportações é fundamental para aumentar a competividade das empresas paulistas e incentivar a geração de emprego e renda, uma das diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

Os empreendedores poderão acompanhar um ciclo de palestras com autoridades e especialistas, em três palcos diferentes, além de tirar dúvidas com os palestrantes após cada apresentação. O objetivo é que os novos conhecimentos possam aumentar a competitividade das empresas e ajudá-las na busca por novas oportunidades e na tomada de decisões mais assertivas.

Além disso, os empreendedores terão acesso a rodadas de negócios, realizadas em parceria com o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (CECIEX), com foco em setores como: alimentação, construção, têxtil, máquinas e equipamentos, calçados etc. Destaque, ainda, para a Arena de Negócios, espaço no qual o empreendedor terá acesso a empresas que oferecem serviços e produtos de apoio à exportação, como despacho aduaneiro, logística e obtenção de licenças.

Completam as ações do Poupatempo do Exportador uma área destinada para que instituições possam oferecer atendimento direto aos empreendedores, em temas como trâmites administrativos, linhas de crédito, atendimento a normas internacionais, certificado de origem, alfândega etc.

Sobre o evento

O Poupatempo do Exportador foi criado pela InvestSP em 2015 e, inicialmente, contou com cinco edições em Sorocaba, Franca, Ribeirão Preto, Guarulhos e Grande ABC. Depois, por conta da pandemia da Covid-19, foram realizadas três edições no formato online. O evento voltou a ser presencial em 2022, porém, como uma das atrações da Feira do Empreendedor do Sebrae, realizada no São Paulo Expo.

O evento é organizado pela área de Promoção de Exportações da InvestSP, que também é responsável pelo Programa Paulista de Capacitação para Exportação (ExportaSP). Desenvolvido em parceria com a SDE, ele conta com a participação de professores da Fundação Instituto de Administração (FIA) e já capacitou mais de mil micro, pequenas e médias empresas, além de produtores rurais, para exportação. Voltado para empreendedores de todas as regiões paulistas, o Exporta SP não tem custos para os empresários, já que as despesas são bancadas pelo Governo do Estado. A capacitação é totalmente online e tem duração de quatro meses, período no qual o empreendedor participa de 20 aulas coletivas e quatro mentorias individuais, para discutir as necessidades específicas de seu negócio. Para saber mais, clique aqui.

Serviço

11º Seminário SP Export e Poupatempo do Exportador

Data: 13/11/2024, entre 8h e 18h

Local: Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da InvestSP – Avenida Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – CEP: 05350-000 – São Paulo – SP

Inscrições