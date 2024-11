SP realiza na segunda-feira (2) Mutirão de Emprego para a População Negra Imigrante

A Prefeitura de São Paulo realiza na segunda-feira (2) Mutirão de Emprego para a População Negra Imigrante com 500 vagas para portaria, limpeza, jardinagem, operador de caixa, repositor, padeiro, açougueiro, vendedor de automóveis, entre outras. As empresas participantes são: Giga Atacado, Supermercado Violeta, Konecta, Grupo GR, Grupo Aval, Blitz Recursos Humanos, Grupo Carrera, Verisure e Grupo TEJOFRAN.

O Mutirão de Emprego para a População Negra Imigrante será realizado das 9h às 15h no Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial (CRPIR) Sé, localizado na Rua Francisca Miquelina, 140, bairro da Bela Vista.

A iniciativa é da Secretaria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a União Geral dos Trabalhadores, Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Programa Vaga Social, e empresas participantes. A ação ainda conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que disponibilizará o atendimento do Cate Móvel.

A ação é aberta ao perfil do público a que está dirigido e não é necessário fazer pré-inscrição, mas os interessados podem se antecipar cadastrando os currículos neste link.

SERVIÇO

Mutirão de Emprego para a População Negra Imigrante

Local: Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial Sé}

Endereço: Rua Francisca Miquelina, 140, Bela Vista

Data: 2 de dezembro de 2024, das 9h às 15h