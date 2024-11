SP realiza IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra até domingo (24)

Começou nesta quinta-feira (21) e vai até domingo (24) a IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra, evento realizado anualmente pela Prefeitura de São Paulo como mais uma ação da política pública “São Paulo, Farol de Combate ao Racismo Estrutural”. A Expo celebra e promove a consciência negra por meio de uma programação rica e variada, com a presença de artistas, intelectuais e ativistas renomados, como o cantor Criolo, além de novas vozes que vêm ganhando destaque na luta antirracista.

“Essa é a IV Expo da Consciência Negra que fazemos com a cidade de São Paulo liderando esse processo de combate ao racismo, onde até domingo, das 10h às 22h, teremos além dos eventos, como show do Criolo e muitos outros, teremos oficinas, condições de diálogo, ações de combate ao racismo envolvendo toda a Prefeitura de São Paulo e toda a sociedade”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

A Expo Internacional Dia da Consciência Negra é um espaço de reflexão, aprendizado e celebração da diversidade cultural preta da capital e do Brasil, com atividades voltadas para todas as idades. A expectativa é repetir o sucesso da III Expo, que bateu recorde de público, com mais de 30 mil participantes ao longo de seus três dias.

“Estamos recebendo aqui vários representantes de outros países, um motivo de muito orgulho para a cidade, sempre liderando e comemorando essa ação importante de combate ao racismo na cidade que se expande para o Brasil e para o mundo”, destacou o prefeito.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), será realizado no Pavilhão 3 do Distrito Anhembi. A exposição, além de dar espaço para afro-empreendedores, contará com a presença de vários artistas.

“Estar aqui hoje é uma emoção grandiosa, um evento extraordinário. Um evento que para mim significa muito, vindo do Congo, representando a tradição e a história do nosso povo, e também sobre a herança do povo africano demonstrando uma riqueza muito grande da cultura do povo africano, celebrando essa herança e contando a verdadeira história da África, que por um tempo muito longe teve uma narrativa errada e que agora estamos em um momento onde são necessárias essas correções sobre toda essa história. Eu acredito que o Brasil é o país perfeito para fazer essa reparação, por sua grande miscigenação. O Brasil não seria o país que é hoje sem a África, sem os africanos que construíram esse país“, disse a rainha da República Democrata do Congo, Diambi Kabatusuila. “Este evento é uma ferramenta necessária para que possamos compreender a importância desta herança e mais que isso, do potencial que vocês têm em utilizar esse povo para continuar construindo esse país, o fazendo um lugar melhor para se viver”, completou.

Veja a programação completa e informações sobre credenciamento

“Sabemos que o combate ao racismo é uma responsabilidade coletiva. Precisamos da união de governos, organizações e de toda a sociedade civil para promover mudanças significativas. Este evento é uma oportunidade para fortalecermos alianças, ampliarmos nossas vozes e inspirarmos ações concretas”, afirmou o secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Ricardo Gomyde.

Programação

No primeiro dia do evento, o palco Principal recebe o grupo de dança NGKs, que popularizou o “passinho da Maloka”, criado no carnaval de 2016, além de integrar diversos bailes pela Zona Sul de São Paulo.

No espaço Diversidade, será o momento da literatura, com o coletivo Slam da Guilhermina, promovendo a leitura e poesia falada para os presentes, e o grupo Farikolo Nitamtam levará os ritmos e danças tradicionais da Guiné-Conacri e a mandinga da capoeira afro-brasileira.

Na área de intervenções, o público poderá conferir a apresentação da Capoeira do Mestre Pingo, difundindo essa importante arte marcial brasileira. Ainda no dia 22, os visitantes poderão acompanhar o lançamento do livro “Os Retornados”, com a presença do autor Carlos Fonseca. A obra, fruto de uma pesquisa de 25 anos realizada pelo autor, trata dos ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras no golfo do Benim, uma relação quase esquecida pela história.

No sábado, dia 23, o melhor do pagode toma conta do palco Principal, com o grupo Pagode 90. Já no palco Diversidade, o ator, cantor e compositor Gê de Lima traz a sua arte e discute a afetividade entre corpos negros. As intervenções vão ficar por conta da Cia Moçambique e do Instituto Bola de Fogo, levando a práticas de atividades ancestrais para a exposição.

No espaço Erê, voltado para o público infantil, os pequenos poderão acompanhar a contação de histórias do Núcleo Histórias de Comadres, com o conto “Dikeledi e as Voltas que o Mundo Dá”. Para encerrar a noite de sábado, o palco Principal será dominado por Criolo. O artista é rapper, compositor e ator, além de criador do evento “Rinha de MCs” na periferia da cidade de São Paulo. Com mais de cinco indicações ao Grammy Latino, o artista é considerado um dos nomes que representa o movimento de expressão cultural da atual música brasileira e vai envolver o público com suas letras repletas de versos inspiradores.

No dia 24, o pagode segue agitando o palco Principal, com o Pagode da Madrinha, ao lado do cantor carioca Darlan, proporcionando um show inesquecível. À noite, o espaço recebe Reinaldino e Emanuelle Araújo para dar início à última série de shows. A DJ Evelyn apresenta sua playlist cheia de brasilidades para o palco Diversidade, enquanto o cortejo Sambada e Afro Kizomba pra Preto compartilha suas vibrações africanas ao espaço Intervenção.

As crianças também poderão se divertir com a oficina de massinha natural, proporcionada pelo projeto Cores Ancestrais, além das oficinas de Bonecas Abayomis e Boneco Ecológico no espaço Erê. “Com esse conjunto de artistas, a IV Expo busca se consolidar como um espaço de celebração, reflexão e resistência, trazendo à tona a importância da cultura negra na construção da identidade brasileira”, afirma a Gerente de Projetos e responsável pela Coordenação da Expo Internacional Dia da Consciência Negra, Elaine Gomes.

Para mais informações sobre os shows e a programação completa da IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra, acompanhe o perfil do evento no Instagram – @consciencianegrasp.

Serviço

Evento: Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Data: 22 a 24 de novembro de 2024

Local: Distrito Anhembi – Pavilhão 3, Portão 38

Horário: Das 10h às 22 h

Entrada: gratuita