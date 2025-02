SP realiza feirão de empregabilidade para pessoas com deficiência em Catanduva

Na manhã desta quarta-feira, 26, a partir das 9h, o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) de São José do Rio Preto promove uma iniciativa voltada para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho na cidade de Catanduva. A ação será realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nosso Teto, situado no Parque da Glória IV, e busca atender mais de 9 mil munícipes que possuem algum tipo de deficiência.

O principal objetivo dessa ação é realizar uma busca ativa por candidatos qualificados na região, além de encaminhá-los para oportunidades de emprego que estejam disponíveis no município e nas localidades vizinhas. O processo será conduzido levando em consideração a formação profissional e o perfil individual de cada participante.

Para se inscrever na ação, os interessados devem ter pelo menos 16 anos e apresentar documentos pessoais, incluindo RG e CPF, um laudo médico e um currículo atualizado.

Esta operação é parte integrante do Programa Meu Emprego Inclusivo, uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A administração do PEI São José do Rio Preto está sob a responsabilidade da Apae São José do Rio Preto.