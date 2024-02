SP realiza competição de game no CEU São Mateus

A Prefeitura de São Paulo, com apoio das Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal de Educação, promoverá campeonatos da Liga Play, no CEU São Mateus. No dia 24 de fevereiro, o CEU receberá o campeonato de FC24 (antigo FIFA) e no dia 25, será a disputa do Free Fire.

Os participantes puderam se inscrever através do site da Liga Play. Para o FC24 de forma individual, já para o Free Fire em equipes de 5 integrantes.

As disputas dos eSports terão premiação para os participantes que chegarem nas finais. Para a final de FC24 serão premiados o primeiro colocado com um Playstation 5 e troféu, e o segundo colocado com um Xbox Séries S. Para o Free Fire serão premiados o time em primeira colocação que receberão 5 celulares smartphone Moto G14 e troféu; os times em segunda e terceira colocação receberão medalhas, a Liga Play também vai premiar o MVP (Most Valuable Player/ Jogador Mais Valioso) com um fone gamer.

As competições serão no teatro do CEU, onde são esperadas 450 pessoas por dia para assistir as competições. Para garantir o lugar, é necessário fazer reserva através do site da Liga Play, onde é possível escolher a data da competição que quer acompanhar.

Nas datas referentes estão confirmados os seguintes influenciadores desses eSports e seu respectivo dia de evento. Free Fire: o Castro, Luan Marinho, Renatinho e Ashura; EA Sports FC 24: o Tio Pedro Joga, Cururu, Wendel Lira, João Castro, Ashura, Gui Marcondes e Renatinho

Também será possível acompanhar pelo YouTube por este link.

Sobre a Liga Play

A Liga Play é um campeonato gamer gratuito organizado pela Chicarelo Entretenimento, que terá sua primeira edição nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2024, no CEU São Mateus, em São Paulo/SP, com inscrições gratuitas para jogar e assistir ao evento.

Confira a programação

24/02 – FC24:

9h – chegada dos jogadores

10h – Início das partidas classificatórias

13h – Início das fases das oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande final

18h – Previsão de término do evento

25/02 – Free Fire:

11h – Chegada dos times

12h – Abertura dos portões do teatro.

13h – Início das finais

18h – Previsão de término do evento