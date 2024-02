SP realiza cerca de 3 mil atendimentos nos postos montados para os dias de Carnaval de rua

A Prefeitura realizou 2.879 atendimentos e 41 remoções durante os quatro dias de Carnaval de rua da capital, de sábado (10) até terça-feira (13). A assistência foi prestada nos 20 postos fixos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao longo dos trajetos dos blocos e nas ambulâncias disponibilizadas para acompanhar a festa. Diariamente ficaram disponíveis 140 ambulâncias, sendo 114 básicas e 26 UTIs, um efetivo de 86 médicos, 200 enfermeiros e 120 técnicos de enfermagem. A pasta também contou com 400 profissionais bombeiros contratados que auxiliaram na remoção dos pacientes até o posto médico.

No sábado (10) foram realizados 491 atendimentos nos postos médicos e oito remoções. Os que concentraram o maior número de assistências foram aqueles instalados na região do Parque do Ibirapuera, com 235 casos, seguidos dos postos no Largo da Freguesia do Ó (44) e na Rua Xavier de Toledo (43), no Centro. Em relação à natureza dos casos atendidos, os mais frequentes foram náusea e vômito (25,52%), seguidos de ansiedade (10,10%) e ferimentos (7,81%).

Uma média de 98% dos casos foram resolvidos nos próprios postos montados pela gestão municipal. Para aqueles identificados como de maior complexidade ou necessidade de realização de exames para conclusão diagnóstica, a referência e suporte foram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Prontos-Socorros (PS’s) e a rede hospitalar municipal.

No domingo (11) foram contabilizados 993 suportes médicos e 18 remoções. O maior número de atendimentos nesse dia também aconteceu na região da Vila Mariana/ Ibirapuera, sendo 141 na tenda de hidratação na Rua Abílio Soares, 112 no posto fixo do Portão 9 do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral) e outros 100 na área do Monumento Obelisco. As ocorrências envolvendo náusea/vômito (25,25%) lideraram as estatísticas, seguidas de casos de ansiedade (10,67%) e mal-estar/fadiga (8,72%).

Outros 552 atendimentos e oito remoções foram registrados na segunda-feira (12). Os postos médicos que tiveram maior movimentação foram a tenda de hidratação na Rua Abílio Soares, com 72 suportes à população e o posto fixo da Avenida Henrique Schaumann, na região de Pinheiros, com 69 registros de apoio aos foliões; outras 68 pessoas foram atendidas na unidade do Portão 9 do Parque Ibirapuera. Os quadros de náusea/vômito somaram 26,25% das ocorrências, com destaque também para os casos envolvendo ferimentos (7,14%) e embriaguez (6,79%).

Já nesta terça-feira (13) foram realizados 842 atendimentos e sete remoções. Os postos que concentraram o maior número de atendimentos foram aqueles localizados na região do Lapa/Barra Funda, com 331 casos, seguidos da tenda de hidratação localizada na rua Abílio Soares, na região da Vila Mariana, com 126 acolhimentos. Náusea/vômito (14,09%), mal-estar (11,57%) e enxaqueca (8,02%) foram os principais quadros apresentados pelos foliões.