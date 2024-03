SP realiza avaliações físicas e nutricionais gratuitas

A Prefeitura vai realizar avaliações físicas e nutricionais gratuitas com o moderno equipamento InBody 370s dentro do programa Sampa em Movimento, que começa nesta terça-feira (12) e acontece em 15 parques e praças da capital. O dispositivo é utilizado em academias de todo o Brasil e vai realizar a Análise de Impedância Bioelétrica (BIA) nos munícipes.

A ferramenta, que mede a composição do corpo, divide seu peso em diferentes componentes, como massa corporal magra e massa gorda, será instalada em duas unidades móveis que se revezarão na visita aos parques e praças ao longo do ano.

Os primeiros locais que recebem a ação são o Parque Chácara do Jockey e o Parque Anhanguera, na quinta (14), das 6h às 10h e das 16h às 20h. Professores de educação física vinculados ao projeto ministrarão aulas de ginástica e dança. Os caminhões têm dois consultórios equipados com maca, lavabo, geladeira e ar-condicionado.

As atividades são realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA), Secretaria Municipal de Saúde e a Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor (FENATS).

O SAMPA Saúde em Movimento atenderá pessoas acima de 18 anos para incentivar que saiam do sedentarismo e melhorem o condicionamento físico. Cada local contará com dois profissionais de educação física capacitados e uniformizados para o atendimento, de terça a domingo.

As inscrições podem ser feitas online e presencial, no local onde acontecerá o programa. O participante passa por avaliação física com anamnese, recebe, com base nos dados individuais, sugestões de atividades compatíveis com sua condição física. Os profissionais farão ainda o acompanhamento e as atualizações das prescrições exercícios. Para completar, também será realizada uma consulta nutricional por videoconferência.

Nesta primeira semana a fim de impactar o maior número de pessoas, quatro locais recebem a unidade móvel. A partir do segundo mês e até completar o primeiro ano do SAMPA Saúde em Movimento, os caminhões estarão em duas praças aos sábados e domingos, complementando e amplificando o trabalho individualizado realizado pelos profissionais de educação física entre terça-feira e domingo.

Confira a programação das unidades móveis na primeira semana do SAMPA Saúde em Movimento:

Parque Chácara do Jockey

Quinta-feira (14): 6h às 10h e 16h às 20h

Sábado (16): 7h às 12h

Parque Anhanguera

Quinta-feira (14): 6h às 10h e 14h às 18h

Sábado (16): 7h às 12h

Parque Linear São José

Sexta-feira (15): 6h às 10h e 15h às 19h

Domingo (17): 7h às 12h

Parque do Carmo

Sexta-feira (15): 6h às 10h e 15h às 19h

Domingo (17): 7h às 12h

Bem-estar e qualidade de vida

De acordo com o secretário Municipal de Esportes e Lazer, Felipe Becari, o SAMPA Saúde em Movimento é um programa abrangente que está diretamente integrado à política pública da SEME, que é a de promover e apoiar ações que incorporem atividade física e hábitos de vida saudável da população paulistana.

“Além da orientação física e nutricional, a Prefeitura vai oferecer de graça à população, em todas as regiões da cidade, avaliações de impedância, para medir a composição do corpo, igual às academias renomadas da cidade. O SAMPA Saúde e Movimento tem a colaboração fundamental das Secretarias da Saúde e do Verde e do Meio Ambiente. Estamos seguindo a orientação do prefeito Ricardo Nunes de trabalhos em equipe em benefício da população”, explica o secretário.

As ações do programa serão divulgadas pelas Unidades Básicas de Saúde, em ação conjunta com a rede de atenção básica de saúde do município, que fará busca ativa para que mais pessoas participem do programa. O objetivo é ir além do público que já frequenta parques e praças.

“Quremos transformar os espaços em locais que incentivem a qualidade de vida, realizando a gestão de pessoas, proporcionando boas práticas de saúde e participação coletiva. Vale salientar que a Prefeitura nunca havia realizado um projeto dessa magnitude, ou seja, em tantos locais, por tanto tempo e com essa estrutura. E isso comprova a preocupação direta com a vida dos cidadãos”, explica Eloi Catto, coordenador do programa da FENATS.

Veja por onde o SAMPA Saúde em Movimento vai passar

Centro-Oeste – Chácara do Jockey – Vila Sonia

Norte – Parque Anhanguera – Perus

Sul – Linear São José – Rio Bonito

Leste – Parque do Carmo – Itaquera

Oeste – Parque Raposo Tavares – Vila Albano

Norte – Parque Vila Guilherme – Vila Guilherme

Sul Parque Sete Campos – Cidade Ademar

Leste – Parque Ecológico Chico Mendes – Vila Curuçá

Sul – Parque Santo Dias (Capão Redondo) / Parque Linear Feitiço (Campo Limpo)

Leste – Parque Piqueri – Tatuapé

Sul – Parque Linear Cantinho do Céu – Capela de Socorro

Leste – Parque CERET – Jardim Anália Franco

Centro-Oeste – Parque da Aclimação – Aclimação

Leste – Parque do Tiquatira – Penha

Sul – Parque do Chuvisco – Jardim Aeroporto

Mais informações:

Site: www.sampasaudeemmovimento.com.br

Instagram: @sampasaudeemmovimento

Fanpage: facebook.com/sampasaudeemmovimento