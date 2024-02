SP realiza audiência pública em 20/02 para iniciativa Ruas Abertas Avenida São João

A Prefeitura de São Paulo promove em 20 de fevereiro, às 19 horas, audiência pública para recolher sugestões da população sobre a iniciativa Ruas Abertas Avenida São João (confira a publicação no Diário Oficial). A proposta é que, aos domingos e feriados, parte da rua seja aberta exclusivamente a pedestres. O debate com a população será presencial na Avenida São João, 473, no Auditório da Galeria Olido.

O encontro será uma oportunidade para o Município dialogar com a população sobre a proposta, apresentar os resultados da consulta pública on-line e analisar o evento teste realizado na via em 21 de janeiro (acesse esta matéria para saber mais).

Consulta Pública On-line

Vale destacar que os munícipes têm até esta quinta-feira (8) para acessar a plataforma on-line Participe+ e enviar sugestões para o projeto. No site é possível consultar o material técnico elaborado pela equipe da SMUL e responder um questionário sobre experiências e perspectivas para a Avenida São João.

Acesse aqui a consulta pública.

Ruas Abertas Avenida São João

A proposta inicial do Município é implantar o Programa Ruas Abertas no trecho da Avenida São João entre o Largo do Paiçandu (via com acesso ao Vale do Anhangabaú) e a Rua Helvétia (via com acesso ao Elevado Presidente João Goulart – Minhocão), o que representa aproximadamente uma extensão de 1,5 quilômetro da via. Com isso, aos domingos e feriados, esse pedaço da via seria aberto exclusivamente a pedestres.

O objetivo da medida é facilitar a conexão a pé entre o Minhocão e o Vale do Anhangabaú – áreas que já funcionam como espaços de lazer aos finais de semana – e contribuir para a requalificação e a reativação do centro histórico de São Paulo.

Para a implantação do Programa, o cruzamento na maior parte das vias que cortam a Avenida São João, com exceção das Avenidas Ipiranga e Duque de Caxias, seria interrompido para o fluxo de veículos durante o período de uso dos pedestres. Já nos quarteirões entre o Largo do Arouche e a Rua Ana Cintra, a circulação de veículos seria autorizada em apenas uma das faixas, permitindo o acesso às garagens e estacionamentos.

Acesse a página no Gestão Urbana para saber mais

Programa Ruas Abertas

O Programa Ruas Abertas incentiva a ocupação dos espaços públicos como vias abertas para pedestres e ciclistas aos domingos e feriados.

Atualmente, o programa ocorre em duas áreas:

na Avenida Paulista, em toda sua extensão, desde a Praça do Ciclista até a Praça Oswaldo Cruz;

em quatro vias da Liberdade, nas ruas dos Estudantes, dos Aflitos, Américo de Campos e Galvão Bueno.

SERVIÇO

Audiência Pública para a proposta Ruas Abertas Avenida São João

Data: 20/02 (terça-feira)

Horário:19h

Local: Auditório da Galeria Olido.

Endereço: Avenida São João, 473, Centro