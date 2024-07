SP realiza ação especial da Campanha do Agasalho no jogo entre Ponte Preta e Mirassol

O Governo de SP realiza uma ação especial na partida entre Ponte Preta e Mirassol nesta sexta-feira (12) para reforçar a importância da doação de cobertores para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). A partida acontece às 19h no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Os mascotes dos dois times entrarão em campo com cobertores e os depositarão na tradicional caixa da campanha. Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a iniciativa deste ano foca na doação de cobertores, essenciais para aquecer aqueles que mais necessitam durante o inverno.

Mensagens também serão exibidas no telão, convocando os torcedores a doarem, além de um filme da campanha com a participação de jogadores de São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Atletas do Botafogo de Ribeirão Preto, Novorizontino, Mirassol e Ituano também participam da campanha.

A ação chama atenção para o mote da campanha deste ano que estabelece um paralelo entre o manto sagrado do esporte – as camisetas e bandeiras dos times – e o cobertor, item crucial para muitas famílias durante os meses mais frios. Na partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino, que ocorreu no último final de semana, um cobertor gigante foi estendido na torcida com o slogan da campanha, mostrando a importância da doação.

Mantos

Iniciada em 7 de junho, a Campanha do Agasalho de 2024 estabelece uma relação entre dois mantos: as bandeiras dos clubes e os cobertores que estão sendo distribuídos para a população em vulnerabilidade.

Além dos itens arrecadados, o Fundo Social de São Paulo vai adquirir outros 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios do estado. Quem puder contribuir pode doar diretamente ou fazer um Pix de qualquer valor para a entidade.

A campanha vai até 22 de setembro e também mobiliza os municípios do estado, que estão recebendo neste mês caixas e cartazes da campanha que deverão ser posicionados em locais estratégicos para receber os agasalhos. Apesar do foco nos cobertores, a campanha recebe peças de vestuário como toucas, luvas e meias. Na capital, o material pode ser entregue no depósito do Fundo Social, no Jaguaré. Nas outras cidades, as prefeituras se responsabilizam pela arrecadação e distribuição.

Serviço:

Como Doar

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Demais cidades: postos definidos pelas prefeituras