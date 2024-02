SP realiza 6º Passeio Ciclístico Pedal Sampa neste domingo (25)

A Prefeitura realiza neste domingo (25) o 6º Passeio Ciclístico Pedal Sampa, que tem empréstimos gratuitos de bicicletas e consertos das bikes, com largada e chegada no Centro Esportivo Tatuapé – CEE Brigadeiro Eduardo Gomes, na Zona Leste, a partir das 7h. Após o passeio, serão sorteadas duas bicicletas 100% alumínio.

O projeto Pedal Sampa é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), em parceria Associação Brasileira de Ciclomobilidade (ABC).

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo link e permitidas para pessoas a partir dos 12 anos. Crianças menores podem participar, mas os pais que devem fazer a inscrição. O uso de capacete não é obrigatório, mas é aconselhável.

A entrega dos kits será no dia 24, das 9 às 18h, no mesmo local. A retirada por terceiros não será permitida.

Quem não tiver bike também poderá participar. Isso porque o Pedal Sampa mais uma vez disponibilizá 200 bikes para empréstimo no dia. Para ter acesso, os interessados deverão ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto (RG ou CNH dentro da validade), que ficará com a organização durante o empréstimo, e comprovante de endereço, a partir das das 7h.

No dia 25, após o término do passeio, serão sorteadas duas bicicletas 100% alumínio MTB, aro 29, Shimano 21-V Bicolor com suspensão, e todos os participantes regularmente inscritos e que seguem as redes sociais do projeto (Facebook e Instagram) poderão participar.

Pedal Sampa

O Pedal Sampa proporciona a oportunidade de desenvolver atividades e ações voltadas ao esporte educacional, visando a inclusão social das crianças, jovens e idosos, e ao mesmo tempo didático, recreativo, cultural e inclusivo com a prática de pedalar, curtindo a cidade de maneira divertida e ecológica.

Serviço

Largada e chegada: Centro Esportivo Tatuapé – CEE Brigadeiro Eduardo Gomes

Endereço: Rua Apucarana, 233

Data: domingo, 25 de fevereiro

Horário: concentração, a partir das 7h saída às 8h, duração de cerca de 1h30