SP reabre 69 parques que estavam fechados por causa de queimadas

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística anunciou a reabertura de 69 parques estaduais que estão fechados desde o dia 1º por causa das queimadas que atingiram São Paulo. Eles poderão voltar a receber público a partir da próxima segunda-feira (30).

Outras 13 unidades de conservação permanecerão fechadas pelo menos até 12 de outubro. De acordo com a secretaria, são parques localizados em áreas sem chuva e com focos de incêndio no entorno.

Uma dessas unidade é a Estação Ecológica Bananal, no leste do estado. O município, a cerca de 325 km da capital paulista, era um dos cinco com foco de incêndio em São Paulo no início da noite desta sexta-feira (27), de acordo com a Defesa Civil.

Queimadas

A decisão sobre a reabertura de parte dos parques foi tomada após reunião do gabinete de crise criado desde que queimadas começaram a ganhar intensidade no estado, em agosto.

“Para a segurança dos visitantes e da biodiversidade, algumas unidades de conservação adotaram regime de horário diferenciado para a operação do ecoturismo, bem como o fechamento de determinados atrativos ou trilhas”, diz o governo, em nota.

No texto, a secretaria afirma que nas áreas concessionadas dos parques de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, e do Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, podem ser mantidas as atividades de ecoturismo desde que não haja riscos aos visitantes.

“A reabertura de forma responsável é baseada nas condições climáticas previstas para os próximos dias e no grau de risco de incêndios florestais”, diz Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal.

VEJA OS PARQUES QUE SERÃO REABERTOS NA SEGUNDA (30)