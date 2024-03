SP promove processo seletivo para mais de 200 vagas de emprego até esta quinta-feira (14)

A Prefeitura está promovendo, por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), um novo processo seletivo para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. Na área de repositor de mercadorias são aproximadamente 160 vagas disponíveis. Para participar, basta comparecer à unidade central do Cate nesta quarta-feira (13) e quinta-feira (14) na avenida Rio Branco, 252.

Os interessados na vaga não precisam de experiência na função, contanto que atendam ao requisito de Ensino Médio completo. A remuneração para a posição é de R$ 1.590 e a oportunidade está disponível para candidatos que residam nas regiões Centro, Sul, Norte, Oeste e região metropolitana.

Vagas temporárias na Fórmula E

No automobilismo, especificamente na Fórmula E, por meio do Cate, há mais de 100 postos para a posição de auxiliar de limpeza, com processo seletivo nesta quinta-feira (13). Serão selecionadas pessoas com ou sem experiência, com Ensino Fundamental incompleto, dando preferência aos moradores da região Norte.

A corrida automobilística ocorrerá no Sambódromo do Anhembi, com remuneração de R$ 110 por dia, incluindo refeição no local. Para se candidatar é necessário comparecer ao Cate Central portando RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser a versão digital).

Vagas da semana

O Cate ainda possui mais 500 vagas de emprego nas áreas do comércio, serviços e construção civil. Para participar basta comparecer em uma das unidades do Cate disponíveis nas cinco regiões da capital, ou pela plataforma on-line do serviço até quarta-feira (13). No Portal Cate é possível preencher um formulário com os dados pessoais e profissionais, verificar o detalhamento das vagas, além de participar de cursos e oficinas preparatórias para processos seletivos.

Os candidatos que não têm experiência profissional ou desejam mudar de área podem se candidatar a 233 vagas em cargos como atendente no comércio, cuidador de idoso, auxiliar de lavanderia, recepcionista bilíngue, técnico de enfermagem, estágio em tecnologia e na área de cobrança, operador de caixa, cumim (profissional que trabalha na área de restaurantes e hotéis, geralmente como assistente de garçom ou chef de cozinha), entre outras. Os salários variam entre R$ 700 (estágio) e R$ 2.263, com escolaridade entre Fundamental e superior em andamento.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Inscrição: Portal Cate ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).