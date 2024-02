SP promove mutirão de Papanicolau e de prótese dental neste sábado (3)

Neste sábado (3), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove mutirões de papanicolau e de prótese dental nas 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. As iniciativas visam intensificar a busca ativa de mulheres que estão com a coleta do exame ginecológico atrasada, bem como agilizar os atendimentos para prótese.

O exame de papanicolau faz parte da rotina diária das UBSs e é realizado sob livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. Neste sábado (3), haverá atendimento mediante contato telefônico prévio, mas quem comparecer sem ter sido convocada, também poderá realizar o exame. Em 2023, apenas durante o Dia D do Avança Saúde – Mulher, foram colhidos 11.833 exames preventivos. Também no ano passado, a Área Técnica de Saúde Bucal da SMS disponibilizou 85.691 próteses dentárias à população.

Para o atendimento de prótese dental, os pacientes estão sendo convidados via contato telefônico a comparecerem em suas unidades de referência no horário indicado. A fim de otimizar o serviço, serão atendidos nessa data apenas pessoas convocadas que confirmarem presença. A convocação segue os seguintes critérios: para o papanicolau, pacientes com indicação de coleta no último ano; para prótese dentária, usuários que já foram avaliados pelo cirurgião-dentista e estão aptos a realizarem a moldagem para início da confecção da prótese total fixa ou parcial removível.

Todas as unidades estarão abertas das 8h às 17h e realizarão ainda atendimento farmacêutico e oferta de vacinas. Os mutirões acontecerão em paralelo ao Dia D de combate à dengue, conforme informações disponíveis no link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=361322.

Os cidadãos podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência na plataforma Busca Saúde, disponível no link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.