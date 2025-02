SP promove formação sobre Aleitamento Materno para Nutricionistas

A Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE) promoveu uma série de capacitações nos dias 11, 12, 18 e 19 de fevereiro, direcionadas às nutricionistas assessoras que atuam em Centros de Educação Infantil (CEIs) parceiros, bem como às empresas terceirizadas que fornecem serviços nas instituições de ensino da rede municipal. O propósito dessas formações foi atualizar os profissionais sobre as melhores práticas e diretrizes relacionadas ao aleitamento materno, visando fortalecer o apoio à amamentação nas Unidades Educacionais.

Durante os encontros, foram discutidos temas cruciais, como a técnica de extração do leite materno e estratégias para engajar famílias e gestões das Unidades no incentivo à amamentação. As nutricionistas participantes compartilharam suas experiências e práticas bem-sucedidas neste campo. Além disso, foi anunciada a criação do Núcleo de Aleitamento Materno na CODAE, que dará continuidade ao Grupo de Trabalho estabelecido em 2016, com o objetivo de intensificar as ações de apoio à amamentação nas Unidades Educacionais.

As participantes também tiveram a oportunidade de visitar o Ponto de Afeto, situado na sede da Coordenadoria no centro da cidade. Este espaço é dedicado à coleta de leite materno, desempenhando um papel essencial no suporte à continuidade da amamentação entre as mães.

De acordo com Katia Romanelli, representante da CODAE, as formações são fundamentais pois promovem a interação entre os diversos profissionais que atuam nas Unidades Educacionais. Ela ressalta que eventos como este estreitam laços entre a CODAE e as nutricionistas, enfatizando a importância do aleitamento materno e sua manutenção após a matrícula das crianças, além de informar sobre a rede de apoio disponível na rede municipal.