SP promove final de atletismo da XVI Olimpíada Estudantil nesta sexta-feira (22)

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (COTP), localizado na Zona Sul da capital, sedia nesta sexta-feira (22) a final de atletismo da XVI Olimpíada Estudantil da Rede Municipal de Ensino, promovida pela Prefeitura. O evento terá a participação de mais de 1500 alunos.

As disputas tiveram início em junho, com a presença de 200 mil estudantes, de 6 a 17 anos, nas categorias Infantil, Mirim, Pré-Mirim, Sub-8 e Sub-10, feminino e masculino em 13 modalidades esportivas: Atletismo, Festival Paralímpico, Ginástica Artística e Rítmica, assim como Judô, Natação, Rugby Tag, Tênis, Tênis de Mesa e esportes de quadra (Basquete, Futsal, Handebol e Voleibol).

Para o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, a XVI Olimpíada Estudantil e o XIII Interceus representam oportunidades únicas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. “As disputas representam um passo importante na construção de valores essenciais para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes como trabalho em equipe, resiliência, adaptabilidade e autoconfiança”, apontou.

Os jogos foram divididos nas fases regionais e municipais. Em um primeiro momento, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) disputaram com as unidades presentes no território de sua respectiva Diretoria Regional, até que um campeão fosse definido para cada região, totalizando 13. Os vencedores das DREs avançaram para a Fase Municipal, onde os representantes regionais disputaram até a definição dos finalistas. Os campeões de outros esportes como tênis de mesa, futsal e judô, já foram definidos.