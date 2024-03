SP promove Feirão da Empregabilidade LGBTI+ nesta quarta-feira (13)

Em mais uma ação em prol da inclusão do público LGBTI+ no mercado de trabalho, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), promove o Feirão da Empregabilidade LGBTI+, na próxima quarta-feira (13/03), das 9h30 às 15h, no Novotel Jaraguá, região central da cidade. Realizado em parceria com a rede Accor Hotéis, o evento oferece vagas na área de hotelaria.

“Lutar por empregabilidade é uma das grandes premissas da nossa coordenação, entendendo que é preciso mais do que qualificar, é necessário sensibilizar empresas e parceiros para que contratem pessoas LGBTI+, especialmente trans e travestis. O que resgata a dignidade das pessoas é a autonomia”, apontou a coordenadora de Políticas para LGBTI+ da SMDHC, Léo Áquila.

Na ação, recrutadores da empresa vão realizar entrevistas com objetivo de preencher vagas operacionais e administrativas, em diversos níveis. A prioridade será dada as pessoas mais vulneráveis da comunidade LGBTI+, como homens e mulheres trans e travestis, que têm menos chances de ingressar no mercado formal de trabalho.

“Nossa parceria com a Coordenação de Políticas para LGBTI+ é um reflexo do compromisso da Accor com a inclusão e diversidade no local de trabalho. Estamos empenhados em fornecer oportunidades que empoderem todas as pessoas e fortaleçam a hospitalidade como um agente de mudança social positiva”, afirmou Fernando Viriato, vice-presidente sênior de Talento e Cultura da Accor Américas na divisão PM&E.

Para participar do processo, os candidatos e candidatas devem comparecer ao local com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e currículo.

Esta é a terceira ação em prol da empregabilidade LGBTI+ realizada este ano pela SMDHC, que fez outros dois mutirões em fevereiro.

Serviço

Feirão da Empregabilidade LGBTI+

Quando: 13/03

Horário: 9h30 às 15h

Onde: Novotel Jaraguá – Rua Martins Fontes, 71 – Centro Histórico de São Paulo