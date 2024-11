SP promove Expo Internacional Dia da Consciência Negra entre 22 e 24 de novembro

A Prefeitura realiza, entre os dias 22 e 24 de novembro, a IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra, das 10 às 22h, no Pavilhão 3 do Distrito Anhembi, Zona Norte da capital, com entrada gratuita mediante credenciamento. A Expo, promovida por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e do Farol Antirracista, promete 36 horas de programação reunindo shows, palestras, debates, exposições e uma feira dedicada aos afroempreendedores, além de gastronomia africana e afro-brasileira.

O tema deste ano são os griôs, conhecidos como os sábios e guardiões, que contam e preservam as histórias da população preta no Brasil e na África. Sua importância está em preservar a cultura e transmitir o conhecimento através de sua sabedoria ancestral.

De acordo com o gerente de projetos e responsável pela coordenação da Expo Internacional Dia da Consciência Negra, Elaine Gomes, essas características criam identidade e contribuem para a resistência dos povos negros. “Os pretos e pretas, mesmo sofrendo com a violência da escravidão e da diáspora, resistiram e ajudaram a construir nossa cidade, nosso estado e nosso país. E mesmo com todo o legado cultural, ainda lutamos por reconhecimento”.

A mostra 2024 tem a participação de 60 comerciantes que, por meio do programa SP Afroempreendedor, gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), tem por objetivo realizar ações que incluem a criação e instituição da Rede Municipal de Micro e Pequenos Afroempreendedores. Seu intuito é impulsionar o desenvolvimento local, fortalecer a cultura afrodescendente, estimular negócios no cenário empresarial e promover a troca de experiências, intercâmbio e contribuir para o fortalecimento econômico desse segmento, criando um ambiente propício para o crescimento e sucesso dos empreendedores afrodescendentes da cidade de São Paulo.

Serviço

Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Data: 22 a 24 de novembro

Local: Distrito Anhembi – Pavilhão 3

Horário: 10h às 22h

Entrada gratuita. Clique aqui para fazer o credenciamento.