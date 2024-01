SP promove eventos com artistas negros durante a comemoração dos 470 anos da cidade

Durante as comemorações dos 470 anos da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, a Prefeitura promove dois eventos que colocam a música negra em voga e resgatam a nostalgia dos bailes black dos anos 70 e 80: O Centro de Culturas Negras recebe o Baile Black CCN, às 15h e, logo em seguida, o grupo Madmen’s Clan, às 18h, que tem destaque devido sua história de mais de 20 anos de trajetória.

O Madmen’s Clan, banda de Soul e Black Music, começou sua trajetória dentro da igreja evangélica e Bispo Soul, um dos cantores da banda, conta: “Tínhamos uma proposta de a gente trabalhar as músicas gospel de uma forma diferente. Foi quando nós entramos na igreja e nos convertemos, a gente sentiu a vontade de pegar as músicas da harpa e transformar numa pegada mais black. É aí que começa a história do grupo”. Assim, em 2001, surgia a Banda Gospel Family Soul, que contou com mais de 20 músicos de metais, percussão, guitarras, vocais e back vocals.

Após o seu primeiro disco ao vivo, a banda se desfez e apenas Andersoul e Bispo Soul continuaram o projeto, ao lado do novo membro, o rapper Will-Clã, em 2006. Com esta nova formação, o trio é conhecido como Grupo Clã dos Loucos e, juntos, gravaram três discos de carreira. Atualmente, se chamam Madmen’s Clan, procurando explorar também o mercado internacional e, além disso, continuar voltados ao estilo do Soul e da Black Music.

Antes do destaque do dia, o Baile Black do Centro de Culturas Negras traz a nostalgia de bailes como Chic Show, Zimbabwe e Black Mad, reencontrando o público que admira o estilo musical. Um DJ comanda a mesa de som com a intenção de fazer todos dançarem no evento que acontece periodicamente no CCN.

O Centro de Culturas Negras está localizado na zona sul no bairro Jabaquara e a estação de metrô mais próxima é a Jabaquara, na linha 1 Azul. As apresentações acontecem gratuitamente no aniversário de 470 da cidade de São Paulo, em uma quinta-feira, dia 25. O Baile Black CCN, às 15h, e o Madmen’s Clan, às 18h, ambos livres para todas as idades.

O Baile Black oferece o melhor da black music, resgatando a nostalgia dos bailes blacks como Chic Show, Zimbabwe e Black Mad.

O show do grupo Madmen’s Clan tem como objetivo resgatar a essência da música negra, trazendo os clássicos da Motown, e releituras dos anos 70 até os tempos de hoje. O projeto Good Times é uma mistura do antigo com o novo, com black music, soul funk, R&B e hip-hop.

Composição:

BispoSoul – Cláudio Gonçalves

AnderSoul – Anderson Da Silva

Will- Clã – Wilton Roberto