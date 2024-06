SP promove etapas regionais dos Jogos Municipais da Pessoa Idosa

A Prefeitura de São Paulo promoveu quarta-feira (12), no auditório do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), um congresso técnico para as etapas regionais dos Jogos Municipais da Pessoa Idosa, realizados anualmente.

A nova etapa será realizada entre 24 e 28 de junho e a programação/o chaveamento pode ser acompanhada no site oficial do projeto ou nas mídias digitais. Truco, atletismo, tênis de campo, dança de salão e vôlei adaptado integram a grade de atividades.

Os Jogos Municipais da Pessoa Idosa vão além das quadras e competições. São uma oportunidade dos participantes fazerem amizades e conviverem, algo importante e recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

“A longevidade está cada vez mais presente na sociedade e o JOMI vem para integrar esses idosos e trazer a oportunidade de competir, buscar saúde, socializar e se divertir entre eles”, afirmou a coordenadora Vanessa de Oliveira.