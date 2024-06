SP promove entrega de contratos para futuros moradores de conjunto habitacional na Zona Leste

A Prefeitura realizou na última quinta-feira (6), durante o Encontro Prefeitura Presente no CEU Carrão – Carolina Maria de Jesus, na Zona Leste, a entrega de contratos para os futuros moradores do Edifício Ipê, localizado na Rua dos Trilhos, 851, Mooca. A ação foi promovida por meio da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

O prefeito Ricardo Nunes fez a entrega de contratos para cinco famílias que vão morar no empreendimento no evento com a comunidade, líderes comunitários e secretários municipais. “Que a gente possa sempre ter serviços de qualidade e a nossa cidade cada vez mais solidária, cuidando das pessoas, como o Gilmar, que esperou tantos anos para conquistar o seu lar, que um dia, lá na frente, deixará para a sua filha Jennifer. Ver o brilho nos olhos dessas pessoas nos deixa muito emocionados, por realizar sonhos de tantas pessoas”.

O conjunto habitacional, no qual foram investidos R$ 39,9 milhões pela gestão municipal, tem entrega prevista para janeiro de 2026. Foi viabilizado pelo Pode Entrar Parcerias – PPP e deve beneficiar 222 famílias com renda de até três salários mínimos. Os projetos dos apartamentos têm sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios e metragem de 49 m². Cinco lojas serão implantadas no térreo para atender às necessidades dos novos moradores.

“Estamos construindo 290 apartamentos nesta primeira etapa aqui na Rua dos Trilhos. O condomínio tem área de lazer, churrasqueira, praça e espaços de lazer. Além de querermos que as pessoas tenham suas próprias casas, nosso objetivo é que morem próximo de seus locais de trabalho. Hoje, temos aqui 100 famílas que vão receber os contratos de suas casas registrados no cartório”, explicou João Cury, diretor-presidente da Cohab.

Pode Entrar Parcerias – PPP

Permitir a simplificação ao acesso à moradia por meio de mecanismos inovadores, possibilitando a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, a requalificação de imóveis urbanos e a aquisição de moradias é o objetivo do programa Pode Entrar Parcerias. Além de ser uma maneira de garantir que a cidade tenha menos custos, maior agilidade, mais famílias atendidas e redução no prazo de entrega das unidades.

A modalidade Parceria Público-Privada já contratou 22.474 novas moradias com investimentos mais de R$ 4 bilhões a serem realizados pela iniciativa privada.

As PPPs permitem que o poder público, em conjunto com o setor privado, busque financiamento de longo prazo junto às instituições financeiras, viabilizando o investimento concentrado em habitação social na capital paulista, com impacto fiscal nulo durante a fase de produção e encargos diluídos em até 20 anos. Dessa forma é possível realizar o atendimento habitacional à população de maneira mais ampla.

Além da implantação de unidades habitacionais, o Pode Entrar Parcerias tem como característica o desenvolvimento urbanístico da cidade, promovendo a aproximação entre moradia, serviços e emprego, com residências próximas a corredores de transporte público.