SP promove encontro gratuito para observação do eclipse total da Lua no Planetário do Carmo

A Prefeitura de São Paulo vai promover no Planetário Municipal do Carmo um encontro gratuito, na madrugada desta sexta-feira (14), para a contemplação do eclipse total da Lua, conhecido popularmente como “Lua de Sangue”, além de um bate-papo especial com especialistas. A observação noturna é aberta ao público, basta comparecer ao local às 23h.

O evento terá início às 23h30 desta quinta-feira (13) com a observação a olho nu, mas com telescópios disponíveis para explorar outros objetos astronômicos visíveis na mesma noite. Durante o encontro, os visitantes poderão compartilhar de experiências e conhecimentos membros da equipe do Planetário, que explicarão mais detalhes sobre o fenômeno.

O eclipse acontece devido ao alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, que estará em sua fase cheia. À medida que a Lua adentra a sombra da Terra, sua superfície adquire um tom avermelhado, resultado da dispersão da luz solar pela atmosfera terrestre. O ápice do fenômeno será por volta das 3h30 da madrugada, com a fase total do eclipse ocorrendo entre 2h14 e 5h30.

O Planetário Municipal do Carmo Professor Acácio Riberi, administrado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, está localizado na rua John Speers, número 137, em Itaquera, dentro das dependências do Parque do Carmo.

Serviço:

Local: Planetário Municipal do Carmo Professor Acácio Riberi

Data: Madrugada de 13 para 14 de março

Horário: A partir das 23h30

Atividade gratuita

Para mais informações, acesse o link.