SP promove atrações de Festa Junina em mais de 40 equipamentos culturais

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove festividades juninas em dezenas de equipamentos culturais da cidade, em uma das épocas mais queridas dos munícipes. De forma gratuita e livre, atrações dedicadas ao São João estão disponíveis em casas de cultura, centros culturais, bibliotecas municipais e em teatros, ao longo de todo mês de junho.

Nos centros culturais, o Arrasta Penha, o maior São João da zona leste, traz uma programação musical com Maurício do Acordeon, Fatel Barbosa, Trio Marrom, Trio Bahia e o trio Juazeiro no dia 26 de junho; enquanto o Centro Cultural Olido, durante todo o mês, no período da tarde, assume uma programação que diversifica forró, danças, comidas típicas, shows de SP Forró e DJ XuXa e exposições sobre o universo caipira. Na Vila Itororó, nos dias 15, 21 e 22 de junho, o forró com fortes influências do pop, jazz e MPB do Bando de Régia; o Trio Beijo de Moça, levando o forte gênero musical do Baião do nordeste; e a dupla Tuingo e Bastião levando a essência das músicas juninas agitam o equipamento cultural com muita folia.

As casas de cultura levam quadrilhas aos seus visitantes, com a Asa Branca disseminando a cultura nordestina nas Casas de Cultura Freguesia, Chico Science e Freguesia do Ó; e o forró do Trio Golada nas Casas de Cultura Santo Amaro, Brasilândia e M’Boi Mirim.

Já nas bibliotecas municipais, as contações de histórias recheadas de fábulas e lendas, presentes na cultura caipira, contagiam o público infantil: Drika Nunes chega a 7 bibliotecas do município, na zona norte e zona leste, com o “Fogo, foguinho, fogão no São João”; enquanto o Grupo Cordel Cantante leva sua produção autoral inspirada nas tradicionais fábulas da Festa Junina com muita dança e canto, nas bibliotecas da zona leste, oeste e sul do município de São Paulo.

Toda a programação para o mês de junho pode ser conferida no site da Secretaria Municipal da Cultura.

Serviço

Programação do São João da Secretaria Municipal da Cultura

01/06 – 30/06

Casas de Cultura

Freguesia:

Quadrilha Asa Branca – Culturas populares

"Uma comunidade de apaixonados pelo São João e cultura nordestina, de um modo geral, este evento é um encontro pelo desejo de se expressar, por meio da cultura popular, aprender e gerar conhecimento mútuo, através da troca. Sendo o fator que une e direciona, tornando o grupo em um coletivo e assim formando uma grande família.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 16/06 às 18h30. Livre. Grátis. 90 minutos.

Santo Amaro:

Trio Golada Baile Cultura Sertaneja convida Trio Golada

15/06 às 14h

Música Sertanejo

O Trio Golada é um trio de forró familiar, que traz o ritmo do forró com um repertório tradicional, releituras de grandes clássicos de ícones da música nordestina, como: Jorge de Altinho, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, entre outros artistas brasileiros.

São Mateus:

Luka Banda Forronejo

Música Forró

20/06 às 14h

Na Voz marcante Feminina de Ed Ferreira a banda Luka Banda canta um forró pé de serra chamegado cheio de malemolência que faz o público dançar coladinho e curtir um forró universitário para deixar todos familiarizado com o gênero; Luka Band é a voz feminina nos palcos de forró na noite paulistana.

Ítalo Oliveira Banda Meu Forro é Leste

Música Forró

20/06 às 16h

A diversidade da música Brasileira cantada no ritmo nordestino e com a marcante presença de Ítalo ferreira Banda o grupo canta os clássicos do gênero além de fazer a versão em forró de músicas do cancioneiro popular um convite para arrastar o pé e dançar bastante ao som do forró nordestino

São Miguel:

Banda Knoa

Música Forró

15/06 às 17h

Forró na Cidade, Difundir a cultura nordestina através da Música como: forró, emboladas e repentes, teatro mamulengo, literatura (Cordel), artesanato, e suas diversas vertentes, sua representatividade e inclinações na cidade de São Paulo, uma das cidades mais nordestinas do Brasil fora do Nordeste. Banda Knoa apresenta o show “forreggae do Knoa” com releituras dos clássicos da música popular brasileira numa versão bem praiana. O show é um espetáculo à parte onde a Banda viaja pelas referências e gostos musicais dos amantes da música nordestina e caiçara do Brasil, onde quem presencia canta e dança do início ao fim.

Raul Seixas:

Coletivo Acuenda – Arraiá das Drags – Artes Integradas/ Multilinguagens

No mês do Orgulho LGBTQIAPN+ e das festas juninas o Coletivo Acuenda entra no clima de celebração para realizar o Arraiá das Drags, uma festa voltada para a diversidade, onde as drags sobem ao palco com performances que exaltam toda a brasilidade, presente nas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro.

O Coletivo Acuenda é um grupo de Teatro e pesquisa na arte Drag, com 10 anos de atuação na periferia de São Paulo.

|Casa de Cultura Raul Seixas. Dia: 28/06 às 15h . Livre. Grátis. 60 minutos.

Forró das Minas – As Arrumadinhas

Música

28/06 às 16h

No Mangue Tem Frevo

Cia Canto de Omio

Cultura Popular

29/06 às 15h

Em “No Mangue Tem Frevo”, as raízes culturais do Nordeste brasileiro se entrelaçam de maneira singular. Inspirada pela obra literária “Homens e Caranguejos” de Josué de Castro, e nutrida pela paixão pelo manguebit e pelas preciosas lições de Nilton Junior, o espetáculo nos transporta para um universo onde frevo e reflexão social dançam harmoniosamente num cenário vivo e pulsante, os elementos do frevo e da cultura do mangue ganham vida, imbuídos de uma mensagem que transcende o tempo e as fronteiras.

Mauri de Noronha O Cantador de sonhos – Causos e Prosas

Música

30/06 às 15h

O cantador de sonhos, causos e prosas Mauri de Noronha, pernambucano de Garanhuns, radicado em São Paulo, é um artista da música e da palavra. Um cantador com 04 décadas de histórias e que nesta proposta de show poético e musical traz seu repertório autoral com canções, causos e poemas

Krakatoa Trio Sertão em Festa: O Legado do Forró

Música

30/06 às 16h

O Krakatoa Trio apresenta seu mais recente espetáculo, intitulado ‘Sertão em Festa: O Legado do Forró’. Inspirado pelos renomados mestres do gênero musical, incluindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, João do Vale, Alceu Valença, Anastasia e o Falamansa, nesta apresentação promete uma vibrante celebração da tradição do forró. Além de prestar homenagem a esses ícones do forró, o Krakatoa Trio também irá apresentar suas próprias canções originais do EP ‘Caminho do Meio’. Neste emocionante espetáculo, o trio destaca tanto o legado deixado pelos mestres do forró quanto suas próprias composições, todas elas enraizadas na rica herança musical desses grandes artistas

Itaim Paulista:

Tricotando palavras Causos e Contos Juninos – Culturas populares

Um convite a ouvir histórias que se dão a partir de algumas cantigas tradicionais, e de acordo com cada história, ora são utilizados recursos cênicos, músicas, adereços, pensados para cada situação ou personagem, ora o único recurso é a palavra e a expressão. Entre as histórias estão: A “Lenda do Bumba Meu Boi”, em todas as localidades. Essa lenda conta a história de Catirina, que durante a sua gravidez tem o desejo de comer língua de boi. Este festejo é comemorado em Junho, marcando também o ciclo junino.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 09/06 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos

Sudestino – Festa Junina com Sudestino – Música Forró

“Através do flerte entre diferentes estilos musicais, como: rock, pop, samba e música instrumental, o grupo escreve uma história notável na música brasileira, e busca trazer a linguagem forrozeira para a modernidade.

Com seu show quente e vibrante, traz no repertório músicas autorais e arranjos diferenciados. O Sudestino busca a inovação, sem perder a referência em grandes mestres e mestras do forró, como: Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinhos, Anastácia, Mestre Zinho, Os 3 do Nordeste, Trio Nordestino entre outros.”

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 09/06 das 18h às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos

São Rafael:

Drika Nunes – “Fogo, foguinho, fogão no São João” – Literatura Contação de Histórias

“Drika Nunes apresenta seu repertório que em junho de 2022, participou da circulação por doze bibliotecas públicas da cidade de São Paulo, “Fogo, foguinho, fogão no São João” Contando, cantando e brincando, ela vai passeando por uma das festas mais queridas do nosso Brasil; a festa junina. Cheia de símbolos, significados, cantigas populares, lendas e muitas histórias de tradição oral, e assim, convidando os sinhôs e as sinházinhas da primeira infância para juntos, conhecerem esse imenso cenário cultural chamado Brasil. Esse repertório também foi apresentado no São João de São Paulo, no Parque Villa-Lobos em 2023.”

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 05/06 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Quadrilha explosão Paulista – Arraiá São Rafael – Dança

“Fundada em 02 setembro de 2019 a Quadrilha Junina Explosão Paulista, traz consigo a missão de enaltecer a cultura das danças de Quadrilha Junina, fazendo o resgate e a difusão através da arte da dança. No ritmo da sanfona, com coreografias remetentes a passos tradicionais e atuais das festas juninas brasileiras e com elementos principais dessa celebração, como padre, noivos, Lampião e Maria Bonita, Rei e Rainha e todo o corpo de brincantes que traz a euforia do público dessa festa.

Na busca de sempre trazer uma história através da dança e sua musicalidade a junina conta com a temática de apresentação “Quermesse: A Festa Junina Paulista” a ser apresentado neste ano de 2023 ao som da sanfona, zabumba e triângulo. Bailando em coreografias e encenações remetendo à cultura das festas

juninas do estado de São Paulo

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 22/06 às 20h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Neide Nazare

Música/Forró

22/06 às 19h

Representante da nova geração da música brasileira, músico, compositor. Os sotaques, as escolhas, a erudição, a técnica e o espírito popular na linguagem constroem sua sonoridade única, sem fronteiras. Em 2022 está preparando a gravação do seu 3º álbum chamado Guitarrada no Forró.

Em 2021 participou como músico nos projetos PROAC e Aldir Blanc: Pés no Chão, Coração Forrozeiro, Oh Saudade, Luan dos 8 Baixos, DVD SP Forró, De Patativa a Gonzagão, entre outros. Em 2020 foi convidado para gravar uma música de sua autoria no CD comemorativo de 25 anos da REDEVIDA de Televisão.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 22/06 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Mariah Arraiá São Rafael

Música Sertanejo

23/06 às 20h

Arraiá São Rafael Mariah Miranda faz o show de sertanejo no Largo de São Mateus. Um show versátil que conta com os principais sucessos do sertanejo da atualidade. Nascida na zona sul da cidade de São Paulo em 1980, a cantora Mariah Miranda desde muito nova já reconhece seu dom e começou a pôr em prática seu sonho desde muito nova! Mariah Miranda acredita que a música é um dom divino em sua vida, a missão da nossa cantora e leva sempre alegria, descontração e principalmente mostrar e se dedicar cada dia mais ao seu dom! Então sejam bem vindos ao nosso show onde a nossa maior missão é dedicar para fazer seu evento incrível e inesquecível! Nosso show conta com repertório versátil onde ninguém fica de fora dessa festa em total alegria!

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 23/06 às 20h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Chico Science/Ipiranga:

Quadrilha Asa Branca – Culturas populares

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 15/06 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Dj Vidalzeras Arraiá Cultural “O Forró na Trilha Sonora do povo periférico – Música DJ

Dj Vidalzeras traz um SET especial para o São João, reunindo o melhor do Forró, Piseiro e Pé de Serra; com músicas presentes no dia a dia da periferia, provando tanto para os mais velhos que trouxeram e expandiram esse movimento, quanto aos mais novos, que atualmente consomem gêneros mais abrangentes.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 15/06 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Brasilândia:

DJ Janaína – Festa Junina da Casa

Janaina Nas traz sua marca na cena musical, cativando audiências e transformando cada evento em uma experiência única. Trazendo um estilo autêntico, Janaina tem sido presença marcante em uma gama de eventos, sempre trazendo projetos inovadores, criando conexões através de sua paixão pela música e pela arte da discotecagem.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 29/06 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cia A Hora da História – Histórias Pra Boi Dormir

Teatro

29/06 às 15h

Anda por aí, nas redondezas, um boi muito danado, que tem dado chifradas em todos que encontra pela frente. Diante da grande confusão, duas Contadoras de Histórias se reúnem na tentativa de acalmar o animal: contam histórias especialmente para ele. Mas, uma após a outra, as histórias vão deixando o boi mais e mais nervoso. Até que é contada uma história de boi tradicional do Brasil: “Pai Francisco, Catirina e o Boi Barroso”. Para saber o fim desta grande confusão, só mesmo assistindo ao espetáculo…

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 29/06 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos

Trio Golada

Dança Forró

29/06 às 19h

O Trio Golada é um trio de forró familiar, que traz o ritmo do forró com um repertório tradicional, releituras de grandes clássicos de ícones da música nordestina, como: Jorge de Altinho, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, entre outros artistas brasileiros.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 29/06 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

DJ Iasmin – Festa Junina da Casa

Dj Iasmin propõe fusões rítmicas, entre grooves funkeados brasileiros e estrangeiros. A artista mescla ritmos de mainstream e midstream independentes, passando pelos gêneros hip hop e funk Soul.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 29/06 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Freguesia do Ó:

Quadrilha Asa Branca

16/06 às 18h30

Culturas populares

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 16/06 às 18h30. Livre. Grátis. 90 minutos.

Bil Ramos quadrilha junina – Música Forró

Bill Ramos traz um repertório amplo e cultural com a sua música: “Porta” como título do seu recente álbum de Forró Pé de Serra.

Executada em diversas rádios nas comunidades brasileiras e em alguns países da Europa, como França, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos e Canadá. A apresentação: “O melhor e autêntico Forró” tem o propósito de mostrar e enaltecer o Forró Pé de Serra em um repertório com músicas autorais e clássicos de outros forrozeiros.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 16/06 às 20h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Neide Garape No compasso do forró

23/06 às 20h

Música Forró

“Neide Nazaré” traz nesse show No Compasso do Forró toda a riqueza dessa autêntica festa nordestina, o forró pé de serra, manifestado nos seus ritmos baião, xote, arrasta-pé, xaxado, coco, frevo.

O espetáculo revisita um repertório clássico do forró, passeando por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Anastácia, Jackson do Pandeiro, Trio Mossoró, Trio Nordestino, somados a músicas autorais do grupo.

Esse show é bem dinâmico, dançante, indicado para todas as idades, com muita riqueza cultural e musical envolvida.”

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 23/06 às 20h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Michelle Sertanejo

25/06 às 19h

Música Sertanejo

O piseiro diferenciado que vai agitar os rolezeiros bregueiros de plantão. Michelle Maiara e Paulinho dos teclados. Uma apoteose tropical onde a chapação e o arrochação vai comer solta com O setlist formado por muito Forró 90, Brega Pop, Brega Funk, Bregadeira, Arrochadeira, Swingueira/Pagodão, Piseiro/Pisadinha, Batidão Romântico e muito mais…essa mistura cabe muito bem na música, levando o público a grandes emoções. Indicado para todas as idades, sem restrições.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 25/06 às 19h30. Livre. Grátis. 90 minutos.

Tremembé:

Raul e Os Pirilampos Arraial da Zona Norte/Festa Junina Tremembé SP – Música Piseiro

“Com início de suas atividades no ano de 2014, Raul e os Pirilampos é uma banda paulista de forró, que toca música regional brasileira, com ênfase nos ritmos dançantes nordestinos.”

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 22/06 às 16h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Netto Valente – Arraial da Zona Norte/Festa Junina Tremembé SP – Música Piseiro

Com seu trio pé de serra, “O artista Netto Valente” traz a música nordestina raiz, que marcou gerações de pessoas apaixonadas pelo gênero do forró. Além de ter passado pelas maiores emissoras de televisão do país e grandes espaços de apresentação, que também valorizam a cultura tradicional por toda a região do estado de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 22/06 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Fabinho Zabumbão – Arraial da Zona Norte/Festa Junina Tremembé SP – Música Piseiro

“O show “Cantos Juninos” traz canções do artista Fabinho Zabumbão, acompanhado de um sexteto com instrumentos como: baixo bateria, acordeom e triângulo; além de cavaquinho e triângulo, trazendo canções de seu álbum lançado no ano de 2020 com o xote single: “Você e Eu”.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 22/06 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casarão Vila Guilherme:

Quadrilha explosão Paulista – Arraiá Vila Guilherme – Dança

“Fundada em setembro de 2019 a Quadrilha Junina Explosão Paulista traz consigo a missão de enaltecer a cultura das danças de Quadrilha Junina, fazendo o resgate e a difusão, através da arte da dança.

Ao som da sanfona, no ritmo da zabumba e do triângulo, com coreografias remetentes a passos tradicionais e atuais das festas juninas brasileiras e personagens principais dessa celebração como: padre, noivos, Lampião e Maria Bonita, Rei e Rainha e todo o corpo de brincantes que traz a euforia do público dessa festa.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 29/06 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Digo Ferreira – Forró Chorão

Música

02/06 às 16h

Campo Limpo:

Grupo de Cultura Popular Junina Inovação – Danças Brasileiras e do Mundo – Arraiá Campo Limpo – Junina Inovação

O Grupo de Cultura Popular Junina Inovação é composto por dezenas de jovens e adultos que produzem espetáculos juninos desde o ano de 2005. Visando valorizar as tradições da dança junina, dando ênfase à expressão do folclore e da cultura popular, através do segmento junino.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 23/06 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Todo Sábado é Sagrado

Arraiá Campo Limpo – Todo Sábado é Sagrado

15/06 às 16h

Música Velha guarda

O Grupo artístico fomenta a ideia de preservar a cultura das comunidades de samba, apresentando o trabalho autoral, cujo objetivo é o de enaltecer o Samba Paulista da velha guarda juntamente com seus cantores e compositores.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 15/06 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Butantã:

Os Doisdedim de Prosa

Teatro infantil

15/06 às 13h

O Curió Curioso, a Comadre Dé e o Compadre Dim, reunidos com Os Mandi Chorão, juntaram num balaio a viola, a cantoria e uns bons causos, para trazer a boa moda de viola, a bela música caipira.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 15/06 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Guaianases:

Trio da Lua O autêntico forró nordestino’

Música Forró

23/06 às 17h

A apresentação ‘O Autêntico Forró’, apresentado pelo cantor Bill Ramos tem percorrido vários espaços em São Paulo fortalecendo o segmento musical Brasileiro, já tendo marcado presença em lugares como: Casa De Cultura Santo Amaro, São Paulo – SP, CTN – Centro de Tradições Nordestinas no Bairro do Limão, Sertão Sertanejo, Itaim Paulista, São Paulo – SP e Restaurante Santo Deck, Santo Antônio do Pinhal – SP, Restaurante Krokodillo, em Santo Antônio do Pinhal. Bill Ramos canta músicas autorais, planejando alavancar sua carreira com um repertório de qualidade, o objetivo é abrir mais espaço assim gerando oportunidades de trabalhar com sua arte, mas também enaltece obras dos mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, entre outros.

Esta apresentação busca resgatar a tradição e apresentar ao público jovem músicas e intérpretes que fazem parte da história da nossa riqueza cultural da música popular do nosso Brasil.

Serviço:

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 23/06 às 17h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Hip Hop Leste:

Luca Play

22/06 às 18h

Música/ Forró

Há mais de 10 anos, um menino sonhador. Consegue levar através de sua música, mensagens de alegria e sentimentos que toca o público e suas respectivas histórias. O Artista LUCA PLAY promete trazer muito mais que um show, trará alegria e momentos inesquecíveis para o público, trazendo a verdadeira essência do Piseiro em sua apresentação, transformando seu show no real espetáculo. E seu repertório , contém as principais músicas atuais do forró/piseiro do Brasil, e também suas faixas autorais.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Leste. Dia: 22/06 às 18h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.

Brensa Suelyn e banda

22/06 às 20h

Música Forró

A banda vem trazendo muito gingado, alegria e músicas atuais. Conseguindo misturar os ritmos também para envolver o público durante a apresentação. A artista que vem trabalhando a mais de 8 anos na noite trará uma apresentação onde mostrará seu novo modelo de trabalho, com as faixas mais femininas da atualidade, mais dançantes e animadas, sem deixar de trazer as músicas tradicionais, raízes que são as mais pedidas pelo público que é algo marcante em seu show

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Leste. Dia: 22/06 às 18h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.

M’Boi Mirim:

Forró do Trio Golada

Música Forró

22/06 às 17h

O show musical Forró do Trio Golada apresenta um repertório de Forró Tradicional trazendo releituras de grandes clássicos de grandes ícones da música nordestina, como Jorge de Altinho, Luiz Gonzaga, Dominguinhos entre outros artistas brasileiros.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 22/06 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Teatros

Teatro Arthur Azevedo:

O São João dos Mamulengos

Teatro infantil

01 e 02/06

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis

Através do Teatro de Mamulengos, a cia conta a história de Rosinha que resolve confrontar seu pai e não casar com seu escolhido esposo que ela nem conhece. Nesta obra inspirada em clássicos do Teatro Popular Nordestino, como A COBRA CANINANA, A VIÚVA ALUCINADA e O QUEBRA-POTE, resgatamos as tradições das Festas Juninas para viver essa aventura de nossa protagonista.

Ficha técnica:

Direção e Dramaturgia: Rodrigo Andrade

Elenco: Ana Paula Trevisan, Rossana Boccia, Zenaide Paludo e Cristiano Barcelar

Teatro Flávio Império:

Encontro Nordestino

22/06

14h às 20h

Local: Parque Daniel Marques

O Grupo Encontros e Cantorias apresenta música regional nordestina faz um passeio musical com grandes canções populares do nordeste brasileiro, Interpretado de forma singular pelos cantadores do grupo, o evento garante grande interação com o público do início ao fim, celebrando os festejos juninos.

Centros Culturais

Centro Cultural Olido:

Olido é Todo Junino

Dança, música e culinária

01/06 a 30/06

Terça a domingo 13h

4 horas

Livre

Durante todo mês de junho o Centro Cultural Olido terá uma programação voltada aos festejos juninos com Show e Djs de forró, comidas típicas, dança e exposições sobre o universo caipira. Entre as atrações: SP Forró, Forreteando, DJ XuXa, entre outros.

Feira Caipira

Exposição

07, 14 e 21/06

14h

8 horas

Livre

Exposição com objetos, atividades, comidas e brincadeiras que remetem às festas juninas do interior fomentado pela articuladora culturalque também deu vida ao Festival Afro Music, evento cuja proposta foi contar com produção e line up compostos apenas por negros. Além do Alberta #3, Neiva é também sócia-proprietária da Crua, galeria de artes situada na região da Barra Funda. Na Crua, a empreendedora também cuida da curadoria que leva música ao espaço com o trabalho de DJs, artistas e coletivos como Kl Jay, Otto, Feminine Hi Fi.

Centro de Culturas Negras:

AFRONINA – Arraial CCN

Intervenção artística

29/06

15h

90 min

Livre

AFRONINA Arraial é a festa junina do CCN, construindo um ambiente onde o público presente terá contato com diversos eventos culturais, por meio da arte, da dança, da cultura, da música e da gastronomia. O CCN, sendo o único Centro Cultural referência em cultura negra na cidade de São Paulo, abre as portas para celebrar a diversidade cultural para e com os moradores do entorno.

Centro Cultural Penha:

Arrasta Penha

Música

22/06

15h

420 minutos

Livre

O Centro Cultural Penha organiza o maior São João da zona leste. Para tornar o São João da comunidade penhense e paulistana “arretado”, o Centro Cultural Penha organizou o Arrasta Penha reunindo num único dia alguns dos melhores artistas forrozeiros de São Paulo e do Brasil. Serão vários grupos tocando alternadamente na nossa Praça de entrada com ritmos que não deixarão ninguém parado. Tudo isso embalando a festa junina do CCP numa tarde repleta de alegria e animação. Artistas: Fatel Barbosa; Trio Marrom; Trio Bahia; Trio Juazeiro.

Centro Cultural Vila Formosa:

Baile Melhor idade – Festa Junina

Dança

09/06

15h

120 min

Livre

Quem comanda a festa é Cloves Gonçalves Marques, morador do bairro Vila Formosa que há mais de 20 anos atua como professor de dança de salão, além de coreógrafo profissional. Desde o início da carreira tem o propósito de levar arte da dança para todos, juntamente aos benefícios já comprovados que essa arte traz.

ArraiArte

Intervenção artística

15/06

15h

60min

Livre

Espetáculo dedicado a celebrar a alegria e a tradição das festas juninas, proporcionando uma experiência única para toda a família. O show combina música, dança, contos de cordel, brincadeiras tradicionais e um animado arrasta-pé, criando um ambiente acolhedor e festivo. Através de uma narrativa envolvente, o público será guiado por um passeio cultural pelas raízes da festa junina, relembrando histórias, símbolos e tradições que fazem dessa celebração uma das mais queridas do Brasil. ArraiArte é um convite para se conectar com a alegria da infância, compartilhar risos e criar memórias inesquecíveis em meio a um cenário vibrante e colorido. A Banda Arteiros nasceu em 2018 através da mistura de linguagens artísticas música, teatro e circo, e conta histórias e propõe ao público experiências únicas e interativas durante as apresentações.

Centro Cultural Vila Itororó

Arraiá da Aydê

Música / Dança

01/06

19h

60 min

Livre

O espetáculo propõe uma celebração junina marcando a temporada de shows de São João da cantora e compositora Aydê. O evento teve sua estreia em 2022 e em 2023 foi lançado um CD temático de São João, em ritmo de arrasta-pé com um total de oito faixas. Esse álbum inclui quatro músicas autorais inéditas e quatro releituras de canções consagradas de Luiz Gonzaga, Falamansa e outros.

Tuingo e Bastião

Música

22/06

19h

60 min

Livre

Tuingo e Bastião levam ao público um repertório com músicas de festa junina e em homenagem ao São João. Além disso, lançam brincadeiras como correio elegante ao vivo e alguns causos de quermesses.

Festas Juninas na Vila Itororó

19h

60 minutos

Livre

Grátis

Palco Éden

Bando de Régia com seu forró sob influências do samba, jazz, pop e MPB; o Trio Beijo de Moça com seus dois álbuns autorais com muito xote, forró e baião; e ainda Twingo e Bastião com músicas de festa junina: é a Vila Itororó no mês de junho.

Bando de Régia: 15/06

Trio Beijo de Moça: 21/06

Twingo e Bastião: 22/06

Centro Cultural Santo Amaro:

Explosão Paulista – Programação Festa Junina

Música

29/06

17h

Local: Praça

60 min

Livre

O Baião de Dois é um prato típico do Nordeste do Brasil, originário do Ceará, e é preparado com arroz e feijão. O nome faz referência ao baião, um estilo de música e dança típico também do nordeste brasileiro. O numeral “dois” remete justamente à combinação do arroz com o feijão. A Junina Explosão Paulista irá apresentar uma analogia, assim como o feijão e o arroz gerou uma baião de dois, o noivo e noiva da quadrilha do CCSA irá montar sua linda história de amor.

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes:

Arraial – CFCCT

Música

29/06

18h

Local: Teatro

180 min

Livre

No Centro de Formação Cultural, a festa junina é um evento tradicional que reúne moradores da região para celebrar a cultura caipira e as tradições juninas. Com barracas de comidas típicas, brincadeiras típicas e apresentações de danças folclóricas, o arraial é um momento de diversão e confraternização.

Centro Cultural Tendal da Lapa

Festa Junina no Tendal

(Todos os dias os portões abrem às 14h, com barraquinhas de comida e brincadeiras)

Livre | Grátis

PROGRAMAÇÃO:

Show Banda Forró Primavera: 22.06 | 16h | 60 min

Show Xaxado Novo 10 anos: 22.06 | 19h | 60 min

Show Marcelo Lavrador: 23.06 | 16h | 60 min

Show Peixelétrico: 23.06 | 19h | 60 min

Casamento caipira e a quadrilha maluca: 29.06 | 16h | 60 min

Arraiá da Leoa: 30/06 | 19h | 60 min

Discotecagem com DJ GUIZERA: 22, 23, 29 e 30/06 | 14h

Bibliotecas

Fogo, foguinho, fogão no São João

Drika Nunes

Contando, cantando e brincando, ela vai passeando por uma das festas mais queridas do nosso Brasil; a festa junina. Cheia de símbolos, significados, cantigas populares, lendas e muitas histórias de tradição oral, e assim, convidando os sinhôs e assinházinhas da primeira infância para juntos, conhecerem esse imenso cenário cultural chamado Brasil.

Classificação indicativa: Livre – primeira infância. Duração: 45 min.

Dia 7 de junho às 10h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Dia 8 de junho às 11h – Biblioteca Pedro Nava

Dia 12 de junho às 9h – Biblioteca Afonso Schmidt

Dia 19 de junho às 9h – Biblioteca Padre José de Anchieta

Dia 19 de junho às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 20 de junho às 14h30- Biblioteca Sylvia Orthof

Dia 21 de junho às 10h – Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

Dia 25 de junho às 14h – Biblioteca Nuto Sant’Anna

Folias, Brincadeiras e Cantigas

Festa de Rei

O grupo Festa de Rei traz a riqueza e beleza dos ritmos da cultura popular brasileira em um show interativo que passa pelo afoxé, samba de roda, coco de embolada, capoeira e bumba meu boi, tudo acompanhado de muita brincadeira e alegria. O Nordeste Brasileiro é o destino dessa viagem, onde todos terão a oportunidade de vivenciar um espetáculo que mistura as diversas expressões populares brasileiras.

Classificação indicativa: Livre – primeira infância. Duração: 60 min.

Dia 1o de junho às 11h – Biblioteca Raimundo de Menezes

Fábulas encantadas no reino do Cordel Cantante

Grupo Cordel Cantante

Fábulas encantadas no reino do Cordel Cantante – é uma atividade cultural que tem como objetivo reverenciar as tradicionais fábulas e seus fabulistas, entrelaçando com produções autorais inspiradas nestas fábulas onde a declamação, o canto e a dança regional nordestina estão presentes.

Público: Livre – crianças. 60min.

l 01 de junho, às 10h30 – BP Roberto Santos

05 de junho, às 14h30 – BP Amadeu Amaral

08 de junho, às 10h30 – BP Alceu Amoroso Lima

12 de junho, às 14h – BP Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

15 de junho, às 11h – BP Mário Schenberg

18 de junho, às 14h – BP Malba Tahan

19 de junho, às 14h30 – BP Raimundo de Menezes

26 de junho, às 14h30 – BP Helena Silveira

Tuingo e Bastião – Uma Dupla de Baião

Gigante Produções Culturais

Após ficar desempregado, Tuingo recebe um convite para auxiliar Bastião em seus shows. Vendo que Bastião tem dificuldades para criar um repertório, Tuingo conta, através da música, alguns causos de sua vida. Com isso consegue mostrar seu lado compositor e cantor, mas nem sempre isso pode ser uma boa ideia!

Um “show-riso” interativo que homenageia grandes artistas populares/cômicos que, muitas vezes cantaram em praças, dentro de circos, teatro de variedades, que também trabalham ou trabalharam com músicas cômicas em suas atividades.

Público: Livre – adolescentes. 60min

06 de junho, às 14h – BP Jovina Rocha Álvares Pessoa

12 de junho, às 14h – BP Paulo Setúbal

13 de junho, às 14h – BP Nuto Sant’Anna

14 de junho, às 14h – BP Infantojuvenil Monteiro Lobato

18 de junho, às 14h – Ponto de Leitura Jardim Lapenna

19 de junho, às 14h – BP Álvares de Azevedo

21 de junho, às 14h – BP Thales Castanho de Andrade

26 de junho, às 14h – BP Narbal Fontes

27 de junho, às 14h – BP Pedro Nava

Contar é Preciso, Ler é Indispensável

Com a contadora de histórias Andrea Sousa.

Leitura e narrativas de histórias e contos estimulam o potencial criativo e o prazer de ler.

Público-alvo: Escolas e/ou participantes de programas de incentivo à leitura.

Inscrições pelo telefone: 5687-0408.

Dia 6 de junho às 10h – Biblioteca Belmonte

ONLINE

Família Violão

Com Wilson Hermogenes

Aulas online de violão para a terceira idade.

Classificação indicativa: 3ª idade. Duração: 1 hora

Terças-feiras às 12h – Facebook e Instagram da Biblioteca Affonso Taunay