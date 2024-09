SP promove ações educativas em rodovias na Semana Nacional do Trânsito

Para conscientizar os usuários na Semana Nacional do Trânsito sobre a importância da educação no trânsito e garantir a segurança de todos, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias realizarão uma série de ações entre os dias 18 e 25 de setembro.

O movimento integra a Semana Nacional do Trânsito e envolve caminhoneiros, motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e até as crianças, que participarão de diversas atividades educativas que visam contribuir para a redução de acidentes e promover uma cultura de respeito e responsabilidade.

O programa conta com mais de 100 ações ao longo dos trechos concedidos e irá abordar, por exemplo, o uso do cinto de segurança, os riscos ao dirigir cansado ou embriagado, a travessia segura de pedestres nas passarelas e a doação de órgãos. As abordagens serão feitas por meio da entrega de folhetos e pulseiras, interação com simuladores, teatro e demais ferramentas para a conscientização do público.

A saúde também terá destaque na programação. Algumas concessionárias disponibilizarão equipes para aferir a pressão arterial e dar orientações a respeito dos cuidados que os motoristas devem ter com a saúde, como pausas regulares para descansar e evitar a fadiga ao volante.

De acordo com Laércio Paulino Simões, diretor-geral interino da Artesp, é de fundamental importância promover ações de conscientização e atividades educativas para um trânsito mais seguro. “As ações promovidas pelas concessionárias, durante a Semana Nacional do Trânsito, reforçam os deveres e direitos dos motoristas e da comunidade em geral, o respeito às leis e o uso consciente e responsável das nossas rodovias”, destaca Simões.

Confira a programação completa.