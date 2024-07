SP promove ação especial da Campanha do Agasalho durante jogo do Palmeiras x Cruzeiro

Neste sábado, dia 20, o Governo do Estado de São Paulo realiza uma ação especial da Campanha do Agasalho no jogo entre o Palmeiras e o Cruzeiro, às 21 horas, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A iniciativa, realizada através do Fundo Social de São Paulo, tem como objetivo destacar a importância da doação de cobertores para proporcionar um inverno mais solidário para as pessoas mais vulneráveis.

No aquecimento dos jogadores, antes do início do jogo, o “Periquito”, mascote do Palmeiras, entrará em campo com o manto da campanha e fará interações com a torcida para chamar a atenção para a doação de cobertores. O mascote também irá depositar o cobertor numa caixa da Campanha do Agasalho que será colocada no campo.

O mote da Campanha do Agasalho deste ano é ‘Todos Precisam de Um Manto’ e estabelece um paralelo entre o manto sagrado do esporte – as camisetas e bandeiras dos times – e o cobertor, item crucial para muitas famílias durante os meses mais frios.

Até agora, quatro ações já foram realizadas em jogos que acontecem em São Paulo dentro do calendário do Campeonato Brasileiro. A primeira foi no dia 6/07, no jogo entre São Paulo e Bragantino, no Estádio MorumBIS, quando um manto foi aberto pela torcida; a segunda ação ocorreu no dia 12/07, no jogo entre a Ponte Preta e o Mirassol, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com uma atividade em conjunto com o mascote da Ponte Preta. A terceira atividade aconteceu na Vila Belmiro, no dia 15/07, no jogo do Santos x Ituano, onde a bandeira gigante da campanha foi aberta na torcida do time da casa. A quarta atividade ocorreu no jogo desta quinta-feira, 19, em Novo Horizonte, entre Grêmio Novorizontino e Chapecoense, com atividades em conjunto com o mascote do Novorizontino.

Como Fazer Doações

Cobertores novos e itens de inverno podem ser entregues no depósito do Fundo Social no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Endereço: Avenida Mário Guedes, 301 – Jaguaré

Horário : segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Outra opção para colaborar é com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são:

Conta corrente nº 19.771-8,

Agência nº 1897-X,

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98.

Pix: [email protected]