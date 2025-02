SP promove ação de prevenção ao HIV nesta sexta-feira (7)

Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, a Prefeitura de São Paulo implementará o projeto PrEP na Rua no Parque Ecológico do Tietê, localizado na Zona Leste da cidade. A ação visa ampliar o acesso à profilaxia contra o HIV, com foco especial em grupos mais vulneráveis da população.

A PrEP, ou profilaxia pré-exposição, envolve a administração diária de medicamentos antirretrovirais, proporcionando proteção contra a infecção pelo vírus HIV em caso de exposição. A iniciativa não só promove a conscientização sobre a prevenção, mas também oferece suporte prático aos cidadãos.

Durante o evento, profissionais capacitados estarão disponíveis para realizar testes rápidos gratuitos para detectar HIV, sífilis e hepatites B e C. Além disso, os participantes terão a oportunidade de iniciar o uso da PrEP e receber insumos preventivos, como preservativos e gel lubrificante.

Detalhes do Evento – PrEP na Rua

Serviços Oferecidos:

Início da profilaxia pré-exposição (PrEP) para HIV;

Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C;

Distribuição de kits de autoteste para HIV;

Camisinhas e gel lubrificante.

Data e Local:

Quando: 7 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: Das 14h às 17h

Onde: Parque Ecológico do Tietê, Via Parque, 8.055, Vila Santo Henrique (próximo à estação CPTM Eng. Goulart).