SP promove ação de educação ambiental e turismo ecológico na Represa Billings

A Prefeitura articulou neste mês de março, junto com a ONG Meninos da Billings, o Roteiro Náutico Billings – uma navegação em prol do estímulo ao turismo sustentável e da conservação da natureza. Por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e da gestão das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Municipais Bororé-Colônia e Capivari-Monos, houve a participação da comunidade local, gestores de unidades de conservação, técnicos de pastas municipais e conselheiros das APAs. A atividade teve início na sede da ONG e seguiu de barco por várias áreas protegidas.

“Navegamos na embarcação da ONG pela Represa Billings, passando pelos Parques Naturais Municipais (PNM) Varginha e Bororé e outros locais da APA Bororé-Colônia. Essa foi a primeira ação realizada pelas Unidades de Conservação com enfoque na importância da água, das represas, atividades sustentáveis e do turismo náutico na zona Sul da cidade – no Polo de Ecoturismo”, afirmou Luccas Longo, biólogo e Gestor da APA Capivari-Monos.

Também foi discutida a possibilidade de abrir visitas náuticas à APA Bororé-Colônia.

Maíra Galvanese, bióloga e gestora dessa APA, comentou que entre os objetivos socioambientas dessas unidades, está o fortalecimento das entidades, coletivos e associações locais que permitem a preservação da região. “Há o intuito de estimular o turismo náutico sustentável das represas através de seus diferentes atrativos e atributos, muitos deles localizados e protegidos em Unidades de Conservação”, complementou.

Com uma área superior a um quarto do tamanho da cidade, o Polo de Ecoturismo de São Paulo é considerado o maior e mais importante território verde do município, com a presença de centenas de espécies vegetais e animais da Mata Atlântica, em conjunto com a zona rural da cidade, empreendimentos sustentáveis e diferentes áreas protegidas. A Prefeitura estimula as atividades de turismo sustentável em suas dependências, o que impulsiona um novo modelo de desenvolvimento, que amplia o acesso dos cidadãos em consonância com o respeito e a conservação da natureza.

Com 127km2 de extensão e profundidade máxima de 19m, a Represa Billings se consolida como a maior fonte de abastecimento hídrico do Grande ABC e também contribui no fornecimento da capital. A reserva já possui quase 100 anos de existência e é uma das mais importantes de todo o país.

Esta reportagem contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (Educação de qualidade), 8 (Trabalho descente e crescimento econômico), 14 (Vida na água), 15 (Vida terrestre) e 17 (Parcerias e meios de implementação).