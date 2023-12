SP: Programa Cozinha Escola capacita 5 mil pessoas para o mercado de trabalho

O Cozinha Escola, programa da Prefeitura de São Paulo coordenado pela Fundação Paulistana, já qualificou 5 mil pessoas que, a partir do curso, têm a chance de ingressar em diversas áreas do setor gastronômico. Desde dezembro de 2022, por meio de oficinas e cursos gratuitos, as atividades capacitam os cidadãos para aprimorar seu negócio ou até mesmo criar uma fonte de renda.

Os cursos do Cozinha Escola são ministrados por profissionais qualificados e realizados em 16 CEUs, distribuídos pelas quatro regiões de São Paulo ou em entidades credenciadas pela Fundação Paulistana. Com uma abordagem focada no empreendedorismo e sustentabilidade, as aulas buscam aprimorar técnicas que atendem desde iniciantes a empreendedores do ramo gastronômico.

O programa oferece duas modalidades de curso, o básico (20h) e o avançado (60h), ambos abrangem temas relacionados à manipulação de alimentos, combate ao desperdício, consumo consciente e principalmente, a aplicação de receitas individuais como: feijoada, massas, caldos e sopas; bolos; confeitaria e entre outras.

Para participar dos cursos e oficinas, com cronograma divulgados nas redes sociais da Fundação Paulistana, é necessário ter idade mínima de 18 anos e estar cursando ou concluído o ensino fundamental. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Cozinha Escola ou diretamente na unidade de escolha do cidadão.