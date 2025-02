SP precisa ter 50% dos ônibus elétricos até 2028, decide Justiça; Nunes culpa falta de estrutura

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, expressou preocupações sobre a viabilidade de cumprir as metas estabelecidas pela legislação municipal que prevê que até 2028 metade da frota de ônibus da cidade seja elétrica. Em declarações feitas na última terça-feira, 11, Nunes destacou que a atual capacidade produtiva da indústria e a infraestrutura de energia disponível não seriam suficientes para atender a essa demanda.

A legislação em questão, promulgada em 2018, estabelece diretrizes para a descarbonização do transporte público na capital. No entanto, uma recente decisão judicial suspendeu temporariamente uma nova norma aprovada em janeiro de 2023, que eliminou o prazo intermediário de transição elétrica da frota, mantendo apenas o objetivo final de 2038.

A Justiça acatou um pedido do Diretório Estadual do PSOL, que argumentou que a nova lei era inconstitucional e poderia causar danos irreparáveis ao meio ambiente. O desembargador Mário Devienne Ferraz ressaltou a gravidade da situação, afirmando que as mudanças legislativas poderiam comprometer a saúde e segurança da população.

Em resposta às declarações do prefeito, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico defendeu a capacidade da indústria nacional em suprir as necessidades da frota elétrica. Em nota oficial, destacaram que empresas como BYD, Eletra, Giaffone, Higer e Marcopolo estão preparadas para produzir até 9.920 ônibus elétricos anualmente, com potencial de expansão para 25 mil unidades com os investimentos projetados até 2028.

O debate se intensifica à medida que o prefeito Nunes anunciou que o município planeja recorrer da decisão judicial. Ele afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para avançar na substituição dos ônibus convencionais por modelos elétricos, embora tenha reiterado as limitações atuais tanto na produção industrial quanto na infraestrutura elétrica fornecida pela Enel.

O vereador Toninho Vespoli também se manifestou nas redes sociais, enfatizando a necessidade de São Paulo liderar pelo exemplo em iniciativas que visem à redução da poluição e proteção da saúde pública. O futuro da frota de ônibus elétricos em São Paulo permanece incerto, enquanto as partes envolvidas buscam soluções e estratégias para superar os desafios impostos pela transição energética.