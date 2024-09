SP Por Todas leva carreta de mamografia e cursos de empreendedorismo para a região de Apiaí

Como iniciativa do Agosto Lilás, a Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo, através do SP Por Todas, expandiu a sua atuação por meio de duas carretas que levam serviços para regiões mais afastadas da capital. Nesta segunda-feira (2), a Carreta de Mamografia e os cursos de empreendedorismo iniciam os serviços em Apiaí.

Buscando atender ao maior número de mulheres, o serviço de mamografia tem capacidade para realizar 50 atendimentos por dia, levando diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama a todo o Estado. Já os cursos de empreendedorismo são um serviço pioneiro, e promovem o acesso a cursos profissionalizantes e oportunidades de empreendimento para as mulheres adquirirem autonomia financeira.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, destaca a importância da iniciativa. “O objetivo do Governo do Estado de São Paulo e da SP Mulher é levar cada vez mais prevenção e cuidados à saúde para as mulheres, além de fornecer o acesso a oportunidades de profissionalização e autonomia financeira. Essas ações auxiliam também na quebra de ciclos de agressão e no combate à violência à mulher, que ainda é uma realidade.” Além do município de Apiaí, a carreta e os cursos também estarão em Eldorado a partir do dia 16 de setembro.

Para receber a carreta, estiveram presentes na ocasião a primeira-dama de Apiaí, Renata Ribas, a secretária municipal de Saúde de Apiaí, Rosana Batista, as primeiras-damas de Itaoca, Regina Célia, de Itapirapuã Paulista, Vanessa Vissotto, e de Eldorado, Marli Rocha.

A iniciativa integra o movimento São Paulo por Todas, promovido pelo Governo de SP para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

Confira a programação das carretas

SERVIÇO

Mamografia e Empreendedorismo no Vale do Ribeira

Apiaí

Data: de 02 a 14 de setembro

Horário de funcionamento dos serviços: A partir das 8h

Cursos

Segunda à sexta, das 8h às 21h – Sábado das 08h às 12h

Para se inscrever, acesse o Link

Carreta da Mamografia – 50 exames diários com senha

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Para serem atendidas, mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar somente o RG e o cartão do SUS.

Já mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos, devem apresentar pedido médico do SUS, juntamente com o cartão SUS e RG.