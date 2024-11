‘SP Por Todas: 21 dias Por Elas’ leva carretas de mamografia e empreendedorismo para Amparo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e em parceria com diversos órgãos estaduais, está promovendo a campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, que visa fortalecer a segurança, a saúde e o empoderamento das mulheres paulistas. Durante as três semanas de mobilização, o município de Amparo recebe a primeira ação nesta segunda-feira (25), com as carretas de mamografia e empreendedorismo, que oferecem serviços gratuitos para a população local.

Com capacidade de realizar 50 atendimentos por dia, a carreta da mamografia permite diagnóstico e tratamento precoces do câncer de mama. Já os cursos de empreendedorismo, um serviço pioneiro da SP Mulher, proporcionam acesso a formações profissionalizantes e oportunidades de negócio, ajudando as mulheres a conquistarem seu autossustento financeiro.

Para realizar a mamografia, as mulheres na faixa de 50 a 69 anos só precisam apresentar RG e cartão SUS, sem necessidade de levar um pedido médico. A carreta de mamografia atende até 50 mulheres por dia.

Essas iniciativas fazem parte da campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, que tem como meta intensificar a atuação do estado em ações voltadas ao enfrentamento da violência, promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento da autonomia das mulheres em todo o território paulista. “A presença dessas carretas em Amparo representa um avanço significativo no acesso das mulheres aos cuidados de saúde e à capacitação para o empreendedorismo. Estamos comprometidos em promover um ambiente mais seguro, justo e igualitário para todas as paulistas”, afirma a Secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Além dos cursos e exames, as mulheres de Amparo podem aproveitar palestras e atendimentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que têm como objetivo apoiar e informar a comunidade.

Programação das carretas

Mamografia e Empreendedorismo em Amparo

Data: de 25 de novembro a 7 de dezembro

Horário de funcionamento dos serviços: a partir das 8h

Local: Praça Pádua Salles – Avenida Bernardino de Campos – Centro

Cursos

Segunda à sexta, das 8h às 21h – Sábado das 8h às 12h

Para se inscrever, acesse este link.

Carreta da Mamografia – 50 exames diários com senha

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Para serem atendidas, mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar somente o RG e o cartão do SUS.

Já mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos, devem apresentar pedido médico do SUS, juntamente com o cartão SUS e RG.