‘SP Por Todas: 21 dias Por Elas’ leva carreta de empreendedorismo para Apiaí

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e em parceria com diversos órgãos estaduais, está promovendo a campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, que visa fortalecer a segurança, a saúde e o empoderamento das mulheres paulistas. Durante as três semanas de mobilização, o município de Apiaí recebe nesta segunda-feira (09) a carreta de empreendedorismo, que oferece cursos gratuitos para a população local.

Os cursos de empreendedorismo, um serviço pioneiro da SP Mulher, são oferecidos pelo SENAC e SEBRAE, proporcionando acesso a formações profissionalizantes e oportunidades de negócio, ajudando as mulheres a conquistarem seu autossustento financeiro.

Em agosto, Apiaí foi contemplada pela carreta de mamografia, sendo a primeira cidade da campanha do SP Por Todas: Saúde e Empreendedorismo, que passou por toda a região do Vale do Ribeira.

Essas iniciativas fazem parte da campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, que tem como meta intensificar a atuação do estado em ações voltadas ao enfrentamento da violência, promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento da autonomia das mulheres em todo o território paulista. “A presença da carreta de empreendedorismo em Apiaí representa um passo importante para oferecer às mulheres da região oportunidades de capacitação e desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Estamos empenhados em promover a inclusão e fortalecer a autonomia feminina, criando um ambiente mais justo e igualitário para todas as paulistas”, afirma a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Programação da carreta

Empreendedorismo em Apiaí

Data: de 09 de dezembro a 20 de dezembro

Horário de funcionamento dos serviços: a partir das 8h

Local: Rua Major Augusto Francisco R. Carneiro, 107 – Sol Nascente

Cursos

De 09 a 13 de dezembro, das 8h às 21h50

De 16 a 20 de dezembro, das 8h às 12h50

Para se inscrever, acesse o link