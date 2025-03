SP planta árvores nativas como ipês, pitangueiras e sibipirunas para celebrar o Dia das Florestas

Para celebrar o Dia Internacional das Florestas e das Árvores, neste 21 de março, a Prefeitura de São Paulo promove uma série de plantios de mudas nativas em diversas regiões da cidade. A iniciativa visa ampliar a cobertura vegetal, fortalecer a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental dos espaços urbanos.

Entre as iniciativas da Prefeitura para o aumento da arborização na capital, destaca-se a Campanha Permanente de Incentivo à Arborização Urbana, conduzida pela Divisão de Arborização Urbana (DAU). A campanha disponibiliza mudas gratuitamente por meio do Viveiro Manequinho Lopes para todos os moradores da cidade plantarem em áreas internas de seu lote. Entre as espécies mais distribuídas estão ipê-amarelo, cereja-do-rio-grande, ipê-branco, jabuticaba, palmito-juçara, jerivá, quaresmeira, manacá-da-serra, uvaia, açaí e cambuci.

O secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, enfatiza a importância das árvores e ações da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. “Essas ações reforçam nosso compromisso com o meio ambiente e com a qualidade de vida da população. A ampliação da cobertura vegetal contribui diretamente para a biodiversidade e para o equilíbrio climático da cidade. Além disso, seguimos incentivando a arborização por meio da doação de mudas à população. Todos podem contribuir para tornar São Paulo mais verde, ajudando a expandir nossas áreas arborizadas e a proteger nossas florestas urbanas.”

A ação de plantio integra os esforços contínuos da SVMA para mitigar os impactos das mudanças climáticas, aumentar a permeabilidade do solo, melhorar a qualidade do ar e expandir as áreas verdes da cidade. Além dos benefícios ambientais, os plantios promovem a conexão entre a população e a natureza, incentivando a conscientização sobre a importância da preservação das florestas e árvores urbanas.

Veja onde está sendo feito o plantio

Na zona sul, a ação acontece na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, no Grajaú (Capela do Socorro), na altura do número 3919. Serão plantadas 20 mudas no local, das espécies ipê amarelo, babosa branca e pau viola.

Outras regiões da cidade também receberão novas árvores. Na zona leste, 40 mudas serão plantadas, entre elas 10 ipês-brancos, 10 sibipirunas, 10 pitangueiras e 10 castanhas-do-maranhão na Rua Eduardo Sanches, em Cidade Tiradentes.

Já na zona norte, o plantio acontece na Rua Manoel Moraes Pontes, no Jaçanã/Tremembé, onde 25 mudas serão adicionadas ao espaço, entre elas estão 12 quaresmeiras, 3 ipê branco, 10 pau cigarra.

No Campo Limpo, zona sul, a Rua Conde da Silva Monteiro ganhará 30 mudas de espécies como jerivá, bacupari, cereja-do-rio-grande e guabiroba.

Por fim, na região Centro-Oeste, a Avenida Nazaré, no Ipiranga, entre os números 799 e 1361, receberá 14 mudas de pau-ferro.