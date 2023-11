SP permanece em estado de atenção para alagamentos

Novo estado de atenção para alagamentos:

Zona Norte, às 15h20

Zona Leste, às 15h20

Zona Oeste, às 15h20

Zona Sudeste, às 15h20

Centro, às 15h20

Marginal Tietê, às 15h20

Margina Pinheiros, às 15h20

Permanece em estado de atenção para alagamentos:

Zona Sul, desde às 14h40

Áreas de instabilidade vindas do interior continuam atuando com moderada e forte intensidade em toda a Zona Sul, com tendência a atuar em toda a cidade, devido a atuação da brisa marítima que começa a influenciar no deslocamento dessas instabilidades. As chuvas também devem atingir o ABC.

Há potencial para trovoadas, rajadas de vento e formação de alagamentos. As próximas horas seguem com tempo instável na cidade.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Tendência para os próximos dias:

A quinta-feira (30) terá muitas nuvens, aberturas de sol e sensação de tempo abafado. Entre o meio e o fim da tarde, há previsão de chuva em forma de pancadas isoladas de curta duração. Os termômetros oscilam entre 19°C ao amanhecer e 28°C à tarde.

Na sexta-feira, primeiro de dezembro, predomínio de sol e variação de nuvens. As temperaturas apresentam elevação e não há previsão de chuva. Mínima de 19°C e máxima de 30°C. A umidade do ar apresenta declínio, com percentuais mínimos próximos de 40%.