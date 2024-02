SP passa a ofertar curso on-line sobre paternidade responsável de forma permanente

Os servidores públicos que vão se tornar pais, independente de gênero, ou simplesmente desejam adquirir conhecimento de como cuidar de uma criança de forma saudável, presente e participativa, agora podem se inscrever e já começar a assistir às aulas do Curso de Educação a Distância de Paternidade Responsável da Prefeitura de São Paulo. Antes, para participar da preparação, era preciso aguardar a formação de turmas.

Lançado em 2021, composto por 13 horas de atividades on-line e totalmente gratuito, o curso passou a ser ofertado de forma imediata e permanente, por meio da plataforma Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP). Basta fazer o cadastro e começar a participar. Mais de duas mil pessoas já assistiram às aulas. A atividade possibilita que os concluintes prorroguem sua licença paternidade ou licença parental de seis para 20 dias.

Conteúdo

Recentemente atualizada, a formação pode ser concluída em 30 dias e é dividida nos seguintes módulos: Conceitos Básicos sobre Paternidade; Primeira Infância; Planejamento Familiar e Reprodutivo; Pré-Natal e Gestação; Parto, Nascimento e Puerpério; Amamentação, Higiene e Puericultura Afetiva; Serviços Públicos, Vacinação e Segurança; Paternidades Diversas e Igualdade de Gênero.

O Curso Paternidade Responsável compõe a meta n° 4 do Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030: “Ampliar o envolvimento das famílias e da sociedade na valorização dos cuidados e vínculos na primeira infância”, dentro do eixo-estratégico II: “Garantir a todas as crianças na primeira infância educação, cuidados e estímulos que contribuam para seu desenvolvimento integral”.