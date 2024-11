SP passa a abrir Hospitais Veterinários Públicos aos sábados, domingos e feriados

Exemplo na prestação de atendimento veterinário do país para animais da população de baixa renda, a Prefeitura de São Paulo iniciou neste sábado (16) a ampliação da assistência nos Hospitais Veterinários Públicos das zonas Sul e Leste para todos os sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h, nos casos de urgência e emergência, que seguem critérios médicos.

“A ampliação era um pedido antigo da população, que conseguimos implantar”, disse o prefeito Ricardo Nunes neste sábado (16), ao acompanhar o início do novo serviço no Hospital Veterinário Público em Jurubatuba, Zona Sul. “É um investimento com aumento da rede de profissionais, de vagas de empregos, no atendimento dos animais, é um bem-estar para todos”, afirmou o prefeito.

O serviço, que cresce ano a ano, visa atender à população de baixa renda e é exclusivo a quem mora na cidade de São Paulo. Em 2023, foram realizados 150.454 atendimentos, enquanto no ano anterior, 131.287. Em 2021, os hospitais veterinários fizeram 122.395 atendimentos e, em 2020, 96.917.

“Estamos construindo um novo hospital em São Miguel Paulista, Zona Leste, e teremos outro no M’Boi Mirim, na Zona Sul”, explicou o prefeito. “Essa unidade na Zona Leste será muito grande, com toda infraestrutura, prédio próprio. São Paulo é exemplo no atendimento veterinário para o país”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Para utilização do serviço, o munícipe deve apresentar os documentos obrigatórios, que são: carteira do Registro Geral do Animal (RGA), documento oficial com foto, constando RG e CPF do responsável pelo animal; comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 90 dias) em nome do responsável pelo animal, comprovante de benefício, como Cadastro Único (CadÚnico)/outro documento comprobatório da condição social. É realizada triagem social na recepção de cada unidade.

Maria dos Prazeres da Silva, de 45 anos, dona da cachorrinha July, de 7 anos, comemorou a iniciativa da Prefeitura. “Isso é maravilhoso. A July já fez cirurgia de retirada de útero. Aqui é superbom, atendimento perfeito. E, agora, qualquer emergência, a gente pode vir aqui”.

Feliz com a inciativa da Prefeitura, Solange dos Santos, de 57 anos, dona da cachorrinha Belinha, de 15 anos, destacou o atendimento dado na unidade da Zona Sul. “Usei o atendimento aqui e foi ótimo. Poder trazer no fim de semana ou feriado é muito bom. Aqui somos muito bem atendidos”.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), oferece atendimento clínico e cirúrgico aos animais nos hospitais veterinários públicos, serviço pioneiro no Brasil, sendo disponibilizadas quatro unidades sediadas nas regiões Leste e Sul, que passam a atender aos fins de semana e feriados, Norte e Oeste. Uma nova unidade está prevista para ser inaugurada em 2025, também na região Leste.

Castração

A Prefeitura tem um completo programa de castração de animais, com ações em várias frentes. Este ano, será ultrapassada a marca de 110 mil atendimentos. Os animais são castrados, vacinados, registrados e microchipados. “O programa de castração da Prefeitura é completo, feito em várias frentes”, explicou a coordenadora de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico da Secretaria Municipal de Saúde, Analy Xavier.

O Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos (PPCRCG) é um serviço da Prefeitura de São Paulo, que já atingiu mais de 1,5 milhão de animais, entre cães e gatos, foram esterilizados cirurgicamente.

O programa prevê atendimento por meio de clínicas contratadas ou, ainda, por meio de mutirões realizados em regiões de maior exclusão social.

O serviço é gratuito e está disponível a todo o munícipe residente na cidade de São Paulo que tenha animais de estimação.