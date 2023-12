SP participa do maior evento da América Latina sobre uso de substâncias psicoativas

O governo do Estado de São Paulo participou do 8° Congresso Internacional Freemind, realizado em São José dos Campos. O evento, considerado o maior na América Latina para tratar de políticas preventivas relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, contou com a presença de especialistas nacionais e de vários países que atuam nas áreas de prevenção, tratamento e reinserção social.

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, que é coordenador das ações integradas das Cenas Abertas de uso na região central, esteve presente no Freemind e falou da importância do evento.

“Um encontro muito importante porque reúne especialistas do mundo inteiro com estudos e evidências científicas com um único foco: discutir políticas públicas para ajudar na transformação dessas pessoas”, disse o vice-governador, que reforçou que a troca de experiência é fundamental para seguir no melhor caminho, oferecendo melhores políticas públicas ao cidadão.

Ramuth afirmou que quando foi designado pelo governador Tarcísio de Freitas para coordenar as ações estaduais das Cenas Abertas de uso, sua primeira medida foi ouvir a sociedade civil organizada.

“Fizemos várias reuniões com entidades, igrejas, pastores, moradores, comerciantes e empresários de diversos ramos de atuação na região central para ouvir os problemas da Cenas Abertas de uso, que pejorativamente é conhecida como “Cracolândia”, um fenômeno social de uma complexidade que persiste por mais de 30 anos naquela região. Para conhecer os projetos que já estavam sendo executados e unir as forças para uma única direção”, explicou o vice-governador.

No painel “No Brasil, o uso de substâncias psicoativas é considerado uma questão de saúde pública?”, o vice-governador apresentou as ações de prevenção, acolhimento, tratamento e reinserção social realizadas pelo governo paulista para os dependentes químicos.

Exemplificou com a implantação do Hub de Cuidados em Crack e outras Drogas, implantado em abril deste ano na região central da capital. O equipamento já realizou 16.259 atendimentos e encaminhou 6.712 para tratamentos, sendo 3.747 para Hospitais Especializados, 2.316 para Comunidades Terapêuticas. E com a regulamentação da Lei nº 17.183/2019, que institui a Política Estadual sobre Drogas, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas.

Também falou sobre as unidades do Espaço Prevenir – uma inciativa da atual administração para ajudar na prevenção de recaídas para quem já passou por tratamento e o fortalecimento de vínculos familiares, inclusive com orientação a parentes. Citou ainda a ampliação de leitos em hospitais especializados e das vagas nas Comunidades Terapêuticas para tratamento dos dependentes químicos.