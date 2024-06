SP: Outono de 2024 foi um dos cinco menos chuvosos já registrados pelo CGE desde 1995

O outono de 2024 está entre os cinco menos chuvosos já registrados pelo CGE. A estação que terminou nesta quinta-feira, às 17h51, registrou 117mm de chuva, ou seja, 57,9% da média esperada, que era de 202mm. O dia mais chuvoso da estação neste ano foi 27/05/2024 com 27,8mm.

A estação tem como principal característica a diminuição das chuvas e temperaturas mais amenas para a capital paulista e marca também a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno.

Durante o outono, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixa umidade relativa do ar, ou seja, devido ao índice médio na cidade ter registrado valores entre 21% e 30%, nos dias 01/04/2024; 04/05/2024; 05/05/2024, 06/05/2024 e 20/06. Nestes dias os índices médios eram de 30%, porém

Com relação às temperaturas, o outono registou:

Março

Mínima média esperada 19°C – mínima média registrada entre 20/03 até 31/03: 18,2°C

Máxima média esperada 28,4°C – máxima média registrada entre 20/03 até 31/03 25,6°C

Abril

Mínima média esperada 17,2°C – mínima média registrada: 18,4°C

Máxima média esperada 26,2°C – máxima média registrada: 28,5°C

Maio

Mínima média esperada 14,5°C – mínima média registrada: 16,8°C

Máxima média esperada 23,5°C – máxima média registrada: 26,5°C

Junho

Mínima média esperada 13,4°C – mínima média registrada: 14,2°C

Máxima média esperada 22,9°C – máxima média registrada: 26,1ºC

“Durante os meses do outono, as temperaturas mínimas e máxima tiveram um comportamento acima da média, por conta da atuação de bloqueios atmosféricos que impediram a passagem de sistemas frontais pela costa paulista, bem como a formação de nuvens carregadas que provocam chuva, inclusive maio de 2024 foi o mais quente desde 2004”, explica o técnico em meteorologia do CGE, Adilson Nazário.

Entre os recordes de temperatura já registrados durante o outono, desde 2004, 10/05/2024 ficou entre os dias com maior média de temperatura: 19,8ºC

Inverno

“O inverno começa com uma condição de normalidade climática, entretanto os modelos de previsão indicam que no decorrer da estação deve ocorrer uma transição para o fenômeno La Niña, que esfria as águas do Pacífico Equatorial. Com isso, são esperadas chuvas abaixo da média histórica e temperaturas com valores acima do esperado”, finaliza Nazário, técnico em meteorologia do CGE.