SP organiza passeio gratuito em ônibus iluminados durante o período natalino

Os ônibus decorados com temas natalinos vão voltar a iluminar a cidade neste fim de ano. A SPTrans inicia no sábado (30) os passeios gratuitos em direção à Árvore de Natal do Ibirapuera. São 89 veículos iluminados, partindo de três pontos da cidade para que o maior número de pessoas possa aproveitar a viagem e conhecer a árvore.

As equipes de campo da SPTrans estarão nos locais para acompanhar o trajeto, ajudando na organização dos passeios. Os ônibus seguirão em carreatas partindo das Zonas Leste, Sul e Norte. Além disso, motoristas estarão vestidos de Papai Noel, incorporando o espírito natalino para receber os passageiros.

Além dos passeios, durante o mês de dezembro os ônibus iluminados estarão circulando em suas linhas regulares nos dias úteis.

Os passeios gratuitos vão de 30 de novembro a 22 de dezembro, sempre aos sábados e domingos, das 18h às 20h. Confira a programação:

Datas dos passeios gratuitos:

30/11 e 1/12 – sábado e domingo

7/12 e 8/12 – sábado e domingo

14/12 e 15/12 – sábado e domingo

21/12 e 22/12 – sábado e domingo

Zona Leste – total de 50 coletivos iluminados

Saída: Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde)

Zona Sul – total de 15 coletivos iluminados

Saída: Shopping Interlagos

Zona Norte – total de 24 coletivos iluminados

Metrô Parada Inglesa