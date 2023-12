SP: Operação Altas Temperaturas ultrapassa 27 mil atendimentos na quarta-feira (13)

A Prefeitura de São Paulo realizou 27.949 atendimentos e distribuiu 45.759 itens, sendo 28.608 garrafas de água, 5.535 sucos e 11.616 frutas, nas tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT), das 10h às 16h de quarta-feira (13/12). As tendas também disponibilizam os bebedouros da Sabesp com livre uso de água, inclusive para pets.

As dez tendas da OAT funcionam sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32° C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Os espaços oferecem uma estrutura para acolher qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e se hidratar, além de oferecer líquidos gelados, como água, suco e chá, e frutas.

O Plano de Contingência, realizado pela primeira vez no município, presta assistência a toda a população que passa pelos locais em que estão montadas as estruturas, com prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade, mais suscetíveis às consequências das altas temperaturas, como pessoas em situação de rua e idosos.

Balanço OAT

Desde o dia 20 de setembro as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) fizeram 532.456 atendimentos e distribuíram 1.229.762 itens, sendo 582.303 garrafas de água, 271.514 frutas, 105.526 sucos e 20.623 copos de chá gelado, além da oferta livre de água nos bebedouros, que disponibilizou 249.796 copos d’água.

Os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e agentes das equipes do Ampara SP também prestaram atendimento nas tendas, ofertando acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamento para as demais demandas apresentadas.

Clique aqui e saiba mais sobre a OAT.