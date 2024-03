SP oferta mais de 500 vagas de emprego na capital e região metropolitana

A Prefeitura disponibiliza, por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), mais de 500 vagas de emprego nas áreas do comércio, serviços e construção civil. Para participar, basta comparecer em uma das unidades do Cate nas cinco regiões da capital, ou acessar a plataforma on-line do serviço até esta quarta-feira (13), às 18h. No Portal Cate, é possível preencher o formulário com os dados pessoais e profissionais, verificar o detalhamento das vagas, além de participar de cursos e oficinas preparatórias para processos seletivos.

Os candidatos que não possuem experiência profissional ou desejam mudar de área, podem se candidatar a 233 vagas em cargos como atendente no comércio, cuidador de idoso, auxiliar de lavanderia, recepcionista bilíngue, técnico de enfermagem, estágio em tecnologia e na área de cobrança, operador de caixa, entre outras. Os salários variam entre R$ 700,000 a R$ 2.263, com escolaridades entre fundamental e superior em andamento. As oportunidades são para a Capital e região metropolitana.

“As vagas que não exigem experiência são ótimas oportunidades para jovens em início de carreira profissional, mas também auxiliam os trabalhadores que estão com dificuldade de recolocação. Na maioria das vezes, as empresas se dedicam a treinar o funcionário para uma nova função e o candidato pode se descobrir em um outro ramo profissional, agregando a isso seu conhecimento de atividades anteriores”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Outras vagas em destaque são 15 postos para jardineiro para as regiões sul, oeste e norte, respectivamente, nos bairros Santo Amaro, Pinheiros e Anhembi. O candidato precisa ter experiência, ensino fundamental incompleto e disponibilidade para trabalho em escala – salário de R$ 1.590.

Também com 15 vagas, o cargo de ajudante de carga e descarga exige dos interessados experiência mínima de seis meses e ensino fundamental completo. A preferência é para candidatos da região leste, com fácil acesso ao bairro da Vila Alpina.

Já os trabalhadores com experiência em indústria metalúrgica encontram nessa semana no Cate 12 vagas para auxiliar de linha de produção. A atividade é voltada ao auxílio na produção de materiais plásticos e na organização e abastecimento de máquinas. O salário é de R$ 2.133, sendo necessário o ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar na região sul, bairro do Socorro.

