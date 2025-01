SP oferece testes rápidos para HIV e ISTs em unidade móvel nos dias 16 e 17

No âmbito das ações de saúde pública, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Cidade promove uma iniciativa itinerante com foco na prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro, a unidade móvel estará disponível para atendimento das 17h às 22h, no Centro Cultural Grajaú, localizado na zona sul de São Paulo. A atividade se estenderá até sexta-feira, dia 17.

Integrado à Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o CTA da Cidade oferece uma gama completa de serviços disponíveis nas 28 unidades fixas da Rede Municipal Especializada (RME). O objetivo é facilitar o acesso da população mais vulnerável ao Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo as barreiras que dificultam a busca por atendimento.

A estrutura itinerante é equipada com áreas destinadas à triagem, espera e coleta de exames, além de um laboratório próprio. Os serviços incluem testagem rápida para HIV, hepatites B e C, bem como testes diagnósticos para sífilis. Para aqueles que obtiverem resultados positivos, há a possibilidade de receber medicamento imediatamente.

Os visitantes da unidade móvel poderão realizar também exames para clamídia e gonorreia. Além disso, será possível iniciar as profilaxias pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP) ao HIV. Aqueles diagnosticados como positivos para o vírus terão acesso à primeira terapia antirretroviral (TARV) e receberão orientações sobre os exames necessários segundo os protocolos clínicos estabelecidos.

O CTA da Cidade também disponibilizará camisinhas externas e internas, gel lubrificante e kits de autoteste para HIV, permitindo que os indivíduos realizem os testes em suas residências.

SERVIÇO – CTA da Cidade