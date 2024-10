SP oferece microcréditos e qualificação profissional gratuita para empreendedores

O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa é comemorado no próximo sábado (5). A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo incentiva os empreendedores e oferece linhas de microcrédito exclusivas por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), além de cursos profissionalizantes gratuitos pelo Qualifica SP – Empreenda.

O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo para quem busca um tipo de financiamento acessível. O serviço atende, inclusive, novos empreendedores de micro e pequenas empresas, como foi o caso da Rosa Maria da Silva, de 56 anos, que neste ano recorreu à iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para investir na sua loja on-line de roupas para o público feminino.

De acordo com ela, conseguir o microcrédito foi muito válido. “Com o empréstimo do Banco do Povo, consegui confeccionar algumas peças que me ajudaram muito no início do meu próprio negócio. Foi a primeira vez que solicitei crédito e fui muito bem atendida”, explica.

Importância do microcrédito

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) destaca que linhas de crédito podem representar um capital extra para investir onde se espera que a empresa cresça. Contudo, a busca por crédito deve ser planejada, especialmente para micro e pequenas empresas.

No caso do Banco do Povo, o diferencial está nas condições especiais, com juros bem abaixo do que são praticados no mercado. Os valores de créditos são entre R$ 200 e R$ 21 mil. Mais informações estão disponíveis no site: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/.

Qualificação profissional

Os cursos gratuitos de qualificação empreendedora do Qualifica SP – Empreenda são destinados a pessoas que buscam começar a empreender ou empreendedores que buscam expandir e melhorar as finanças dos seus negócios. Além de mentoria, o programa possibilita o acesso a linhas de microcrédito do Banco do Povo.

Por meio da iniciativa, muitos empreendedores conseguem aprimorar seus conhecimentos para estruturar melhor suas ideias ou até mesmo começar um negócio. Um exemplo é Eliana Pereira dos Santos, de 43 anos, moradora de Ribeirão Preto que adquiriu o conhecimento necessário para abrir sua clínica de podologia. “Hoje, me orgulho de ter me capacitado, estruturado minha vida financeira e ter conseguido conciliar meu tempo de trabalho às necessidades de minhas filhas”, afirma ela.

Atualmente, há 135 vagas disponíveis para o curso presencial de Alta Performance do seu Negócio. As inscrições estão abertas até 18 de outubro e mais informações estão no site: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/empreenda.