SP oferece mamografias gratuitas na Neo Química Arena até sexta-feira (23)

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, oferece mamografias gratuitamente até sexta-feira (23) na Neo Quimica Arena, em Itaquera, Zona Leste da capital. Em parceria com o Corinthians, as carretas do movimento SP Por Todas estão estacionadas no local para facilitar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Diariamente, até 50 mulheres podem ser atendidas no local. Há prioridade para quem tem entre 50 e 69 anos, sendo necessária apenas a apresentação do RG e do cartão do SUS, sem necessidade de pedido médico. Para mulheres fora dessa faixa etária, é necessário apresentar um pedido médico do SUS.

“Queremos garantir que as mulheres possam cuidar de sua saúde e detectar o quanto antes qualquer suspeita da doença para que o tratamento seja mais eficaz”, afirma a Secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

A iniciativa também viabiliza cursos e oficinas de capacitação na carreta do Empreendedorismo com apoio do Senac e Senai para mulheres inscritas com apoio do Departamento Cultural do Corinthians, através da área de Responsabilidade Social. É possível ter acesso à Cartilha SP Por Todas, que reúne informações sobre leis, programas e toda a rede de proteção e apoio à população feminina.

Serviço de Mamografia na Neo Química Arena:

Data: de 11 a 23 de novembro (exceto dias 15 e 20 devido aos feriados)

Horário: das 8h às 17h (segunda a sexta) e das 8h às 12h aos sábados

Capacidade diária: 50 atendimentos (25 aos sábados)

Local: Neo Química Arena – Avenida Miguel Inácio Curi, 111, Portão E4

Documentos necessários: RG e cartão do SUS (sem pedido médico para mulheres de 50 a 69 anos; outras faixas etárias precisam de encaminhamento)