SP oferece mais 2 cursos de qualificação empreendedora para artesãos na próxima semana

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza, a partir da próxima semana, uma oportunidade de qualificação gratuita e online para artesãos e manualistas. Os cursos “Planejamento de Futuro” e “Presença Digital” são parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que visa fortalecer o setor artesanal da capital.

Os interessados poderão acessar uma formação completa que abrange temas essenciais para a gestão e crescimento de negócios artesanais. A grade curricular inclui sete cursos: Modelagem de Negócio, Planejamento de Coleção, Planejamento Financeiro, Parcerias e Formalização, Planejamento de Futuro, Presença Digital e Segurança no Trabalho.

Durante o percurso formativo, os participantes terão a chance de aprender sobre definição de metas, organização financeira, estratégias de comercialização em múltiplos canais (tanto físicos quanto digitais), além da importância da formação de parcerias e precificação adequada dos produtos.

A formação será oferecida semanalmente, com cada módulo disponível para acesso de segunda a domingo. Após o término das aulas, os cursos serão reabertos em novas edições. Na próxima semana, entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro, estarão disponíveis os cursos “Planejamento de Futuro” e “Presença Digital”.

O curso “Planejamento de Futuro” se concentrará na elaboração de um planejamento estratégico fundamental para o sucesso do ateliê. Por sua vez, o módulo “Presença Digital” abordará como estabelecer e promover um negócio artesanal no ambiente online, além de estratégias eficazes para a venda de produtos digitais.

Os cursos poderão ser acessados gratuitamente até 2 de fevereiro na plataforma online. Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio. A cada semana novos módulos são lançados, permitindo que os participantes avancem independentemente das aulas anteriores.

As aulas são gravadas e podem ser assistidas a qualquer momento através de dispositivos móveis ou fixos durante o período em que estiverem disponíveis. Além disso, haverá sessões de monitoria ao vivo para revisar os conteúdos abordados, tirar dúvidas e promover interação entre os participantes.

As aulas de revisão estão programadas para o dia 29 de janeiro, quarta-feira, das 19h às 21h, no canal do YouTube do Mãos e Mentes Paulistanas.

É importante destacar que não é necessário ser um artesão credenciado para participar dos cursos. No entanto, empreendedores manuais que desejam se engajar em outras iniciativas do programa podem realizar seu credenciamento através do link disponibilizado.

Os cursos oferecidos são requisitos obrigatórios para aqueles que desejam participar das oportunidades comerciais disponibilizadas pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas, incluindo feiras e eventos voltados ao artesanato e espaços fixos em shoppings e centros comerciais.

Todas as formações são pré-requisitos para os pontos de venda do programa, exceto o curso “Segurança no Trabalho”. Para acesso aos quiosques é necessário completar quatro módulos: “Modelagem de Negócio”, “Desenvolvimento de Coleção”, “Planejamento de Futuro” e “Parcerias e Formalização”. Já para as feiras artesanais, os cursos modulares “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” se tornam obrigatórios a partir de 1º de abril de 2024.

Além da oferta educativa semanal, o programa conta com cinco quiosques localizados nos Shoppings Center Norte, Lar Center, Anália Franco, Itaquera e Mercadão das Flores, além de três lojas nos Shoppings Frei Caneca, Center 3 e Mais Shopping.

