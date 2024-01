SP oferece mais de 800 vagas de emprego na semana de aniversário da capital

Antes do feriado pelos 470 anos da Capital, os trabalhadores da cidade encontram mais de 800 vagas de emprego no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. É possível se candidatar até a quarta-feira, dia 24 de janeiro. O público pode consultar as vagas e se inscrever pessoalmente, em uma das 27 unidades da rede, ou pelo portal do serviço. As oportunidades em áreas de serviços, comércio e construção civil ofertam salários que variam de R$ 800, para carga horária reduzida, até R$ 3.500, para profissionais especializados.

Somente para a área de asseio há mais de 180 vagas esta semana. As funções variam entre auxiliar de limpeza, líder de equipe e camareira de hotel. Também há postos para trabalho intermitente com pagamento de diária nessa categoria. A escolaridade exigida é o ensino fundamental (completo ou incompleto) e boa parte requer de 3 a 6 meses de experiência na área. Os salários vão de R$ 1.060 a R$ 2.044.

Outro segmento que se destaca é o de varejo, em estabelecimentos como lojas e mercados, que oferece mais de 140 postos essa semana. As funções incluem fiscalização, caixa, atendente e operador de vendas. Esta última é a que mais concentra vagas, sendo responsável pela reposição de produtos nas prateleiras, precificação, preparar o setor para abertura e fechamento, entre outras atividades. No geral, é necessário ter de ensino fundamental a médio completo e a maioria não exige experiência. Os salários estão entre R$ 1.384 e R$ 2.500, com escala de 6×1.

Há ainda mais de 30 vagas para manutenção predial, com remuneração de R$ 1.283 a R$ 2.500. Entre essas, há inclusive vagas para jovem aprendiz. Para as demais, é necessário ter de ensino fundamental completo a médio completo e, na maior parte, pelo menos seis meses de experiência. Algumas ainda exigem algum nível de certificação ou carteira de motorista.

As demais vagas podem ser consultadas no Portal Cate ou indo a uma das unidades físicas da rede Cate. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

“A cidade de São Paulo é reconhecida pelas oportunidades e estamos empenhados para buscar ainda mais parcerias, que viabilizem emprego e geração de renda aos trabalhadores. Nas últimas semanas disponibilizamos mais de duas mil vagas, sendo parte dela em um mutirão de vagas temporárias para o Carnaval, mostrando todo o potencial que a Capital tem para gerar trabalho em áreas que estão aquecidas como a de eventos”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até o dia 24 de janeiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).