SP oferece mais de 600 vagas de emprego nesta última semana de janeiro

A Prefeitura de São Paulo por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo disponibiliza mais de 600 vagas de emprego na última semana de janeiro. É possível se candidatar até a quarta-feira, dia 31 de janeiro. O público pode consultar as vagas e se inscrever pessoalmente, em uma das 27 unidades da rede, ou pelo portal do serviço. As oportunidades em áreas de serviços, comércio e construção civil ofertam salários que variam de R$ 780, para jovem aprendiz, até R$ 3.500, para profissionais especializados.

O cargo de conferente de mercadoria conta com 150 vagas em todas as regiões da cidade. O selecionado será responsável por realizar contagem de mercadorias em lojas, mercados e farmácias, conferindo os produtos e estoque disponível. Não é necessário possuir experiência, apenas ter completado o ensino fundamental. O salário é de R$ 1.500, com escala de trabalho 6×1.

O setor de e-commerce se destaca com mais vagas, dessa vez temporárias (com possibilidade de efetivação), sendo 20 para ajudante de carga e descarga de mercadoria e outras 20 para assistente de logística de transporte. Elas também não requerem experiência, mas é necessário ter ensino médio completo e residir na região noroeste da Capital. A remuneração chega a R$ 1.820.

Em supermercados há também 15 vagas destinadas especificamente a pessoas com deficiência, para repositor de mercadorias. Os candidatos também não precisam ter experiência, só fundamental completo. Elas se concentram na região central, com escala 6×1 e salário de R$ 1.882.

Saindo da área de varejo, os trabalhadores do setor de asseio encontram mais de 100 oportunidades em todas as regiões, de auxiliar de limpeza. A maioria exige pelo menos seis meses de experiência, além do nível de escolaridade do ensino fundamental. A escala varia entre 5×2 ou 6×1, com salários que vão de R$ 1.420 a R$ 1.892.

As demais vagas podem ser consultadas no Portal Cate ou indo a uma das unidades físicas da rede Cate. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

“No Cate, nosso objetivo é facilitar a conquista das vagas especialmente para quem está com dificuldade para se estabelecer no mercado de trabalho. Essa é uma boa semana para quem está buscando o primeiro emprego ou mesmo mudando de área. Boa parte das oportunidades não exige experiência, além dos mais de 15 postos para jovem aprendiz”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até o dia 31 de janeiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).