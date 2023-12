SP oferece mais de 400 vagas por meio do Cate

Dando início ao mês de dezembro, até a quarta-feira (6), é possível se candidatar para as mais de 400 vagas de emprego oferecidas por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. O público pode consultar as vagas e se inscrever pessoalmente, em uma das 27 unidades da rede, ou pelo portal do serviço. As oportunidades em áreas de serviços, comércio e construção civil ofertam salários que variam de R$ 673, para jovem-aprendiz, até R$ 6.082 para coordenador de projetos sociais.

Atualmente há vagas disponíveis para todas as regiões de São Paulo e algumas para a área metropolitana, em setores como o de comércio e varejo, serviços, construção civil e engenharia, indústria, gastronomia, hotelaria, vestuário, saúde e automotivo.

Mais de 100 vagas estão disponíveis para auxiliares de limpeza em estabelecimentos de toda a cidade. Quem se candidatar para a maioria delas precisa ter pelo menos seis meses de experiência na função. A escolaridade varia entre ensino fundamental incompleto ou completo. Já os salários vão de R$ 1.154 a R$ 1.882.

A semana também oferece mais de 100 vagas para trabalhar como atendente, em lanchonetes, cafeterias, padarias, lojas ou mesmo como recepcionista. A maior parte não exige experiência e dependendo do estabelecimento a escolaridade vai de ensino fundamental completo a médio completo. A maioria tem escala de trabalho 6×1, com remuneração de R$ 1.124 a R$ 2.060.

Para quem trabalha com fiscalização e monitoramento, também estão disponíveis mais de 20 vagas entre controlador de acesso e fiscal de piso. Também requerem escolaridade de fundamental completo a médio completo e seis meses de experiência. Algumas delas têm escala de 12×36, com salários de R$ 1.703 a R$ 1.799.

As demais vagas podem ser consultadas no Portal Cate ou indo a uma das unidades físicas. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

“No último mês do ano, temos a expectativa de ainda encaminhar muitas pessoas para começarem 2024 empregadas. E também de capacitar mais pessoas ainda para as vagas que abrirem ano que vem. Essa é a hora ideal para quem está pensando em se reposicionar no mercado de trabalho, buscar uma nova vaga ou voltar a procurar emprego”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até o dia 06 de dezembro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).